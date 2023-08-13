На улице Связистов в Новосибирске сносят долгострой

В Новосибирске начали сносить долгострой на улице Связистов, 13/1. Строительство объекта началось в 2006 году.

Напомним, 16-этажный дом в 2006 году начало строить ООО «Сумет. Сибирь. Плюс». В 2011 году объект был заморожен, застройщик признан банкротом, а более 300 дольщиков так и не дождались своих квартир. В ноябре 2013 года стартовал судебный процесс над руководителем «Сумета» Владимиром Зурковым. Его обвинили в мошенничестве при строительстве сразу нескольких домов в Новосибирске, в том числе и по ул. Связистов, 13/1. Он был приговорен к 13,5 годам за хищение 900 млн руб. у дольщиков.

По данным регионального правительства, готовность объекта всего 10%. Власти отказались от идеи достраивать объект. В апреле прошлого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о реализации масштабного инвестиционного проекта, согласно условиям которого ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» обязуется направить 175 млн руб. на решение проблем дольщиков долгостроя по ул. Связистов, 13/1 в Ленинском районе Новосибирска. Однако, застройщик не справился со своими обязательствами.

8 августа на сайте правительства Новосибирской области появилась информация о том, что разработан алгоритм восстановления прав дольщиков этого долгостроя. Для этих целей будет реализован новый масштабный инвестиционный проект.

— Дольщикам будут предоставлены жилые помещения в рамках реализации масштабного проекта — одного из наиболее эффективных механизмов решения проблем обманутых дольщиков, — сказано в сообщении регионального правительства.

На территории Новосибирской области действует 46 инвестпроектов. В результате их реализации и будут восстановлены права свыше 4,5 тысячи семей. Всего на достройку проблемных домов благодаря МИПам уже привлечено более 3,5 миллиарда рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске выставили на торги участок с долгостроем.