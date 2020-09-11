Благоустройство Заельцовского парка начнется в 2021 году

— Основное условие – чтобы благоустройство не нанесло ущерба природе, чтобы не уменьшалась зеленая площадь, не вырубались деревья. Ведь Заельцовский бор – это легкие нашего города, поэтому их надо беречь. Представленный проект спланирован с учётом каждого дерева, каждого кустарника, новые дорожки будут проложены в обход имеющихся деревьев, — цитирует мэра Новосибирска Анатолия Локтя пресс-служба мэрии. — В основе концепции благоустройства Заельцовского парка лежит идея разделения пешеходной, велосипедной и детских игровых зон. Это сделает пребывание в парке комфортным и безопасным для всех групп населения».

Как пояснил глава города, благоустройство Заельцовского парка проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Чтобы начать работы в следующем году, необходимо провести все конкурсные процедуры до ноября.

— Мы разработали проектно-сметную документацию, сейчас объявляем конкурс. Все необходимые условия для включения в федеральный проект выполнены, поэтому есть уверенность, что мы в эту программу попадём и получим финансирование на следующий год, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Площадь ПКиО «Заельцовский» – 38,8 га. Благоустройство предусматривает создание дополнительных дорожек для велосипедистов, пешеходов, для занятий скандинавской ходьбой, а также обустройство экотропы. Центральная аллея также будет разделена на зоны: вымощенную плиткой – для пешеходов и асфальтированную – для отдыхающих на роликах или самокатах. В парке появятся три новые детские площадки, будут обновлены существующие событийные площадки, спортивные игровые зоны, парковая мебель и малые архитектурные формы, обустроена новая система освещения. На реализацию проекта отводится один летний сезон, приступить к работам планируют весной 2021 года. Их стоимость по проектно-сметной документации составляет 174,5 млн рублей.

Напомним, парк стал лидером Заельцовского района по итогам голосования за территорию, нуждающуюся в благоустройстве. Дизайн-проект выполнила в 2019 году архитектурная мастерская «Адаптик-А», он был представлен для обсуждения горожанам и общественной комиссии по реализации муниципальной программы.

Фото: с сайта мэрии города Новосибирска