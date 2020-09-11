Мировая премьера на Транссибирском Арт-Фестивале

14 сентября в Государственном концертном зале имени А.М. Каца в Новосибирске состоится мировая премьера сочинения эстонского композитора Арво Пярта La Sindone («Плащаница») для скрипки с оркестром.

Сочинение La Sindone для скрипки и симфонического оркестра создано в 2019 году. В его основу легло одноименное оркестровое произведение, созданное в 2006 году по заказу Энцо Рестаньо для фестиваля MITO Settembre Musica в Турине. Три раздела одночастного произведения – своеобразного размышления о загадочной реликвии туринской плащаницы – символически связаны с последними событиями земной жизни Христа: распятием, погребением и воскресением. Сочинение посвящено Вадиму Репину, Андресу Мустонену и Энцо Рестаньо.

— Партнерство Вадима Репина и Андреса Мустонена дало мне импульс к свежему взгляду на это сочинение, который я попытался воплотить в новой версии, — рассказывает композитор. — Я высоко ценю и чуткую исполнительскую манеру Репина, и невероятную тщательность дирижера Андреса Мустонена, за которой наблюдаю все долгие годы нашего сотрудничества. Счастлив доверить им эту премьеру.

Премьеру – первый осенний фестивальный концерт в Новосибирске – представят Вадим Репин и Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Валентина Урюпина, закрывавшие мартовскую часть проекта. Исполнение La Sindone с Андресом Мустоненым состоится 25 сентября в Таллинне на концерте, посвященном 85-летнему юбилею композитора.

16 сентября в зале Дома ученых новосибирского Академгородка Транссибирский Арт-Фестиваль представит камерную программу: Вадим Репин (скрипка), Александр Князев (виолончель) и Константин Лифшиц (фортепиано) исполнят Сонату № 2 для скрипки и фортепиано Прокофьева и Фортепианное трио № 2 (Памяти И. Соллеринского) Шостаковича. Эта же программа будет представлена 19 сентября в Концертном зале П.И.Чайковского в Москве.

Новосибирскую часть Фестиваля предваряет концерт в Томске: 10 сентября состоится открытие 75 сезона Томской филармонии, где художественный руководитель Фестиваля Вадим Репин исполнит Скрипичный концерт М. Бруха. В концерте также прозвучат сочинения Баха и Малера.

Фото: пресс-служба Новосибирской филармонии