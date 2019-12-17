Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Новосибирск вошел в Топ-10 популярных направлений для «зимнего туризма»

Его популярность выросла на 49%.
  • 17/12/2019, 11:06
Новосибирск вошел в Топ-10 популярных направлений для «зимнего туризма»

Многие россияне предпочитают проводить новогодние каникулы, путешествуя по стране: востребованность внутренних направлений выросла примерно на 12%, сообщили в пресс-службе международного туристического метапоиска momondo.ru. Новосибирск, по данным экспертов, продемонстрировал весьма заметный рост популярности с результатом +49%.

Благодаря такому высокому росту востребованности, Новосибирск занял 8 место в десятке самых популярных внутренних направлений. Что касается цены, стоимость билетов в Новосибирск и обратно на период зимних каникул увеличилась на 22% и составляет 17 784 руб. Аналогичную динамику цен продемонстрировала столица Бельгии город Брюссель.

Лидером десятки уже не в первый раз оказалась Москва (+24%), а 2 и 3 места списка по традиции разделили Сочи и Санкт-Петербург. Но больше других городов отличились Казань с результатом в + 35% и Красноярск – востребованность направления выросла на целых 77%, что и позволило городу оказаться в топ-10. В 2018 году в рейтинге – вместо Красноярска – на 8 месте располагалась Анапа, однако количество поисковых запросов по этому направлению уменьшилось на 29%.

— В то время, как Новосибирск показал скачок популярности на 49% и оказался в десятке популярных внутренних направлений, в перечне востребованных зарубежных направлений лидирующие позиции занимают Пхукет, Бангкок, Прага, Стамбул и Дубай – многие путешественники стремятся провести зиму в теплых краях, — комментирует представитель международного туристического метапоиска momondo.ru Ирина Рябовол.

Фото: pixabay.com, автор- azulesnet

Популярное с сайта

В 2019 году таможенными органами СТУ автоматически выпущено более 30 тысяч деклараций на товары

В 2019 году таможенными органами СТУ автоматически выпущено более 30 тысяч деклараций на товары

17/12/2019, 15:51
Среднее время операций составляет от 2 до 5 минут.
«Черным лесорубам» подняли штраф более чем вдвое

«Черным лесорубам» подняли штраф более чем вдвое

17/12/2019, 15:45
Соответствующий закон региональный парламент принял во втором чтении.

Глава хлебной корпорации приступил к депутатским обязанностям

17/12/2019, 15:40
Дмитрий Терешков уже определился с комитетом заксобрания, в составе которого планирует работать.

Актуальный разговор

В Новосибирске могут проводиться около 1000 операций на гамма-ноже в год

В Новосибирске могут проводиться около 1000 операций на гамма-ноже в год

Все материалы
Новости

ПФК «Обновление» диверсифицирует портфель

17/12/2019, 17:26

«Обувь России» разработала новую коллекцию обуви S-TEP

17/12/2019, 17:03

Эксперты назвали среднюю цену полиса по страхованию жилья от ЧС

17/12/2019, 17:00

«Диабаз» стал резидентом ТОСЭР «Горный»

17/12/2019, 16:27

На улицах Новосибирска проходит акция «С заботой о сибиряках»

17/12/2019, 16:24

В 2019 году таможенными органами СТУ автоматически выпущено более 30 тысяч деклараций на товары

17/12/2019, 15:51

«Черным лесорубам» подняли штраф более чем вдвое

17/12/2019, 15:45

Глава хлебной корпорации приступил к депутатским обязанностям

17/12/2019, 15:40

В аэропорту Толмачёво открылся новый бизнес-зал

17/12/2019, 14:48

Эксперты считают, что доступность связи в регионах России снизилась

17/12/2019, 12:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Диверсификация похоронного бизнеса

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска