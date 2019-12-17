Новосибирск вошел в Топ-10 популярных направлений для «зимнего туризма»

Многие россияне предпочитают проводить новогодние каникулы, путешествуя по стране: востребованность внутренних направлений выросла примерно на 12%, сообщили в пресс-службе международного туристического метапоиска momondo.ru. Новосибирск, по данным экспертов, продемонстрировал весьма заметный рост популярности с результатом +49%.

Благодаря такому высокому росту востребованности, Новосибирск занял 8 место в десятке самых популярных внутренних направлений. Что касается цены, стоимость билетов в Новосибирск и обратно на период зимних каникул увеличилась на 22% и составляет 17 784 руб. Аналогичную динамику цен продемонстрировала столица Бельгии город Брюссель.

Лидером десятки уже не в первый раз оказалась Москва (+24%), а 2 и 3 места списка по традиции разделили Сочи и Санкт-Петербург. Но больше других городов отличились Казань с результатом в + 35% и Красноярск – востребованность направления выросла на целых 77%, что и позволило городу оказаться в топ-10. В 2018 году в рейтинге – вместо Красноярска – на 8 месте располагалась Анапа, однако количество поисковых запросов по этому направлению уменьшилось на 29%.

— В то время, как Новосибирск показал скачок популярности на 49% и оказался в десятке популярных внутренних направлений, в перечне востребованных зарубежных направлений лидирующие позиции занимают Пхукет, Бангкок, Прага, Стамбул и Дубай – многие путешественники стремятся провести зиму в теплых краях, — комментирует представитель международного туристического метапоиска momondo.ru Ирина Рябовол.

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