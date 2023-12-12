Блокадники Ленинграда получат по 50 тысяч рублей в Новосибирской области

Блокадникам Ленинграда будет предоставлена выплата в размере 50 тысяч рублей в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

Подобные выплаты получат более 80 жителей Новосибирской области.

— Выплаты получат все участники обороны и жители блокадного Ленинграда, которые указом президента РФ награждены медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда, — отметили в сообщении.

Деньги принесет почтальон прямо в дом участника блокады и отдаст положенные 50 тысяч вместе с пенсией. Почтальон должен прийти до 22 декабря.

Напомним, что в декабре по причине предстоящих новогодних праздников пенсионеры получат выплаты сразу за декабрь и январь следующего года. Пенсия, которая должна прийти в январе, в конце декабря придет тем россиянам, которые получают все виды пенсий и социальных выплат.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году досрочно выйти на пенсию смогут граждане с большим рабочим стажем.