Половина грейдеров сломалась из-за морозов в Новосибирске

На минувшей неделе за два дня в Новосибирске выпала месячная норма осадков. Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента транспорта Константин Васильев, толщина снежного покрова в рыхлом состоянии составила 27 см.

— Мокрый снег спровоцировал 11-бальные пробки, заторы, а затем последовало резкое понижение температуры — до -37 градусов, что привело к образованию на дорогах и тротуарах снежного наката и колеи, — отметил Васильев. — В течение ночи после прекращения осадков дорожным службам удалось вывезти часть снега, но к масштабным работам удалось приступить только 9 декабря после ослабления морозов.

По его словам, к ликвидации наката на дорогах мэрия привлекала 26 тяжелых грейдеров, которые скалывали образовавшиеся неровности и накаты. Магистральные дороги удалось обезопасить. При этом за выходные с линии сошли более половины грейдеров с поломками гидравлических и тормозных систем, механическими повреждениями.

— Сейчас происходит оперативный ремонт техники и она сразу же запускается в строй, — добавил Васильев.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, обращаясь к начальнику департамента транспорта, заявил, что выход техники из строя — это «ваша вина».

— Мы она же не в боевых действиях участвуем. Вас укомплектовали новой техникой. Примите все меры, чтобы привести город в порядок. Последствия снегопадов не везде ликвидированы, а технику эксплуатируйте так, чтобы она не выходила из строя, —подчеркнул Локоть.

По данным начальника департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Сергея Куценко, после четверга в Новосибирске возможно возобновление снегопадов.

Между тем в соцсетях жители Новосибирска размещают гневные комментарии. Пешеходы пишут о скользких и неровных тротуарах, по которым невозможно ходить. Водители — о дорогах, которые похожи на терку.

— Ездить невозможно, так как машина постоянно вибрирует. Водители еле едут, что приводит к заторам. Кроме того, из-за постоянно вибрации машины ломаются, — отмечают автовладельцы.

Ранее редакция сообщала о том, что УК выплатит жительнице Новосибирска 180 тысяч рублей из-за скользкого тротуара.