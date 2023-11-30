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В 2024 году досрочно выйти на пенсию смогут граждане с большим рабочим стажем

  • 30/11/2023, 14:52
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В 2024 году досрочно выйти на пенсию смогут граждане с большим рабочим стажем
В частности, страховой стаж у них должен быть не менее 15 лет, а также должно быть накоплено минимум 28,2 пенсионных балла.

По словам эксперта Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Марии Соловиченко, выйти на пенсию в следующем году вправе женщины в возрасте 58 лет и мужчины в возрасте 63 лет, пишет Газета.ру. При этом страховой стаж у них должен быть не менее 15 лет, а также должно быть накоплено минимум 28,2 пенсионных балла.

Эксперт уточнила, что мужчины с рабочим стажем в 42 года и женщины со стажем в 37 лет вправе отправиться на пенсию на два года раньше положенного срока, но не ранее достижения 55 лет женщиной и 60 лет мужчиной.

Кроме того, при соблюдении ряда условий на пару лет раньше срока на пенсию выйти могут также безработные граждане предпенсионного возраста, уволенные по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации.

Рассчитывать на досрочную пенсию они могут в случае, если стоят на учете в службе занятости, но не могут найти работу, добавила Мария Соловиченко. Минимальный рабочий стаж должен составлять 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Достаточное для выхода на пенсию количество баллов тоже обязательно.

Специалист напомнила, что решение о предложении досрочной страховой пенсии исходит от службы занятости, а расчет пенсионного начисления осуществляет Социальный фонд.

Ранее редакция рассказывала о повышении пенсии тем, кто оформляет ее впервые.

Фото: freepik.com — freepik 

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Регионы: Россия

Теги : Пенсия пенсионный стаж досрочный выход на пенсию


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