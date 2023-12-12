Новогодний «Оливье» обойдётся новосибирцам в 399 рублей

Новый год для жителей Новосибирска традиционно ассоциируется с праздничным застольем со множеством различных салатов. До главного праздника остаются считанные дни, и уже сейчас хозяйки составляют праздничное меню.

Эксперты рассчитал индекс приготовления популярных новогодних салатов и на его основе составили рейтинг.

По результатам исследования, главным салатом на праздничном столе уже десятки лет остаётся «Оливье».

Согласно расчётам на 2023 год, ингредиенты для классического рецепта этого салата на 6 порций обойдутся в среднем в 399 рублей.

― Список ингредиентов включает 800 г картошки, 300 г вареной колбасы, 200 г моркови, 6 куриных яиц, 300 г солёных огурцов, 75 г репчатого лука, 120 г консервированного горошка и 200 г майонеза для заправки, — говорится в сообщении онлайн-сервиса.

Вторую строчку по популярности заняла селёдка под шубой — стоимость шести порций порядка 406 рублей. Для салата понадобятся: филе солёной сельди 500 г, моркови 500 г, свёклы 500, г, картофеля 500 г, 200 г репчатого лука, 2 куриных яйца, 200 г майонеза для заправки и 25 г зелёного лука для украшения.

Заслуженное третье место досталось крабовому салату, цена за шесть порций которого в среднем составит 602 рубля. Среди ингредиентов: 500 г крабовых палочек, 400 г консервированной кукурузы, восемь куриных яиц, 200 г риса, 150 г свежего огурца и 200 г майонеза.

Замыкает рейтинг лидеров праздничного застолья салат «Мимоза» с ценой за шесть порций порядка 629 рублей. Для его приготовления понадобятся: 100 г сливочного масла, два куриных яйца, 200 г репчатого лука, 150 г твёрдого сыра, 25 г свежей петрушки или укропа, рыбные консервы — 250 г, а также майонез 200 г.

Специалисты СберМаркета также проанализировал спрос на некоторые продукты для салатов в Новосибирске. По данным сервиса, спрос на майонез в ноябре повысился на 24% в сравнении с октябрём. Селёдку и морковь покупали на 36% и 34% больше чем в предыдущем месяце.

Спрос на свеклу вырос на 28%, на картофель — на 26%, а на варёную колбасу — на 17%.

— Лидерами по росту интереса покупателей среди продуктов для салата стали солёные огурцы и консервированный зелёный горошек: в ноябре их покупали почти на 70% чаще, чем в октябре, — добавили специалисты.

Ранее редакция сообщала о том, что лидерами в рейтинге подорожавших продуктов в Новосибирске стали овощи и куриные яйца.