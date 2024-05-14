Бочка «Биохимресурс, город Винница, Украина» обнаружена под Новосибирском

На побережье реки Бердь, недалеко от коттеджей СНТ «Луговое», была обнаружена подозрительная бочка с надписью «Биохимресурс, город Винница, Украина».

Как сообщает Аварийно-спасательная служба Новосибирской области, на место прибыли спасатели. Они осмотрели бочку и провели работы по её обезвреживанию. Работы проводились с соблюдением всех правил техники безопасности, в средствах индивидуальной защиты. Процесс занял более двух часов.

Сегодня, 14 мая, к месту обнаружения опасной находки будет направлено Агентство радиационной, химической и биологической защиты для проведения утилизации неизвестного объекта.

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