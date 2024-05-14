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Бочка «Биохимресурс, город Винница, Украина» обнаружена под Новосибирском

  • 14/05/2024, 14:29
Автор: Артем Рязанов
Бочка «Биохимресурс, город Винница, Украина» обнаружена под Новосибирском
Емкость планируют утилизировать.

На побережье реки Бердь, недалеко от коттеджей СНТ «Луговое», была обнаружена подозрительная бочка с надписью «Биохимресурс, город Винница, Украина».

Как сообщает Аварийно-спасательная служба Новосибирской области, на место прибыли спасатели. Они осмотрели бочку и провели работы по её обезвреживанию. Работы проводились с соблюдением всех правил техники безопасности, в средствах индивидуальной защиты. Процесс занял более двух часов.

Сегодня, 14 мая, к месту обнаружения опасной находки будет направлено Агентство радиационной, химической и биологической защиты для проведения утилизации неизвестного объекта.

Ранее редакция сообщала о том, что заботливый водитель перевел через дорогу потерявшегося бобра в Новосибирске.

Источник фото: Аварийно-спасательная служба НСО

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : ликвидация Бочка


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