Суд отклонил иск Минобороны об охраняемом статусе Военного городка в Новосибирске

Новосибирский областной суд отказал в удовлетворении иска ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации, которое настаивало на исключении новосибирского военного городка из реестра объектов культурного наследия, сообщили в судебном департаменте Новосибирской области. Судебное разбирательство длилось с марта 2023 года.
Третьей стороной в суде выступало Минкультуры РФ. Эксперт ведомства Александр Савинич заявлял, что внесение новосибирского военного городка в реестр объектов культурного наследия было сделано без достаточных правовых и процедурных оснований на это и выполнено с нарушением процедур. Он утверждал, что лишь одно здание комплекса из 31 можно отнести к объектам культурного наследия.
Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов считает, что Военный городок№ 17 имеет мемориальную, архитектурную и историческую ценность. Снятие с него охранного статуса повлечет за собой снос зданий.
— Меня откровенно порадовало решение суда, — поделился в беседе с корреспондентом Infopro54 Андрей Панферов. — На мой взгляд, суд поступил справедливо. Если бы он поддержал иск минобороны, то на территории Военного городка снесли бы все подчистую и организовали бы в центре города пустырь. На мой взгляд, ряд строителей, «потирали бы руки» и начали «рубить эти участки», обещая строить детские сады, магазины, инфраструктуру. Я же считаю, что там должен быть создан большой и тщательно продуманный мемориал, который будет иметь государственное и патриотическое направление. Учитывая, что рядом находится мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» здесь может появиться целостный комплекс, аналогов которому нет за Уралом.
— Если к этому подойти душой, безусловно, военный городок станет местом притяжения не только новосибирцев, но и жителей из других регионов, которые при посещении Новосибирска обязательно будут сюда приезжать. Здесь можно проводить тематические патриотические фестивали, концерты, которые направлены на российское государство, российскую культуру, — считает первый вице-спикер.
Ранее редакция сообщала, что виртуальный музей судебной системы запустили в Новосибирске.
Источник фото: сообщество «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» Вконтакте, автор- пресс-служба судебного департамента
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