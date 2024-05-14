Суд отклонил иск Минобороны об охраняемом статусе Военного городка в Новосибирске

Новосибирский областной суд отказал в удовлетворении иска ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации, которое настаивало на исключении новосибирского военного городка из реестра объектов культурного наследия, сообщили в судебном департаменте Новосибирской области. Судебное разбирательство длилось с марта 2023 года.

Иск был подан к администрации губернатора и правительству Новосибирской области. Минобороны добивалось признания недействующим постановления администрации области от 27 июля 2005 года №54, согласно которому комплекс зданий бывшего Военного городка №17 в Октябрьском районе г. Новосибирска был включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Все здания комплекса построены в 1910-1913 годах.

Третьей стороной в суде выступало Минкультуры РФ. Эксперт ведомства Александр Савинич заявлял, что внесение новосибирского военного городка в реестр объектов культурного наследия было сделано без достаточных правовых и процедурных оснований на это и выполнено с нарушением процедур. Он утверждал, что лишь одно здание комплекса из 31 можно отнести к объектам культурного наследия.

В феврале 2024 года ДОМ.РФ выставил на торги земельный участок площадью 3,09 га (57,431 тыс. кв. метр), расположенный на ул. Тополевой в Октябрьском районе Новосибирска за 1,5 млрд рублей. Ранее эта площадка входила в Военный городок, и в 2013 году ведомство там начинало строить дома для военнослужащих. В 2014 году работы на объектах были прекращены, в 2019-м недострои передали на баланс «ДОМ.РФ».

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов считает, что Военный городок№ 17 имеет мемориальную, архитектурную и историческую ценность. Снятие с него охранного статуса повлечет за собой снос зданий.

— Меня откровенно порадовало решение суда, — поделился в беседе с корреспондентом Infopro54 Андрей Панферов. — На мой взгляд, суд поступил справедливо. Если бы он поддержал иск минобороны, то на территории Военного городка снесли бы все подчистую и организовали бы в центре города пустырь. На мой взгляд, ряд строителей, «потирали бы руки» и начали «рубить эти участки», обещая строить детские сады, магазины, инфраструктуру. Я же считаю, что там должен быть создан большой и тщательно продуманный мемориал, который будет иметь государственное и патриотическое направление. Учитывая, что рядом находится мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» здесь может появиться целостный комплекс, аналогов которому нет за Уралом.

— Если к этому подойти душой, безусловно, военный городок станет местом притяжения не только новосибирцев, но и жителей из других регионов, которые при посещении Новосибирска обязательно будут сюда приезжать. Здесь можно проводить тематические патриотические фестивали, концерты, которые направлены на российское государство, российскую культуру, — считает первый вице-спикер.

Он добавил, что на имя вновь избранного министра обороны Андрея Белоусова направлено письмо по поводу военного городка. В нем изложены предложения по развитию его территории. Среди них формирование на территории городка Новосибирского суворовского училища, организация парка военной техники, аллеи героев и Музея тыла. Кроме того, Андрей Панферов предлагает восстановить на территории военного городка храм в честь Преображения Господня, который был построен в 1913 году. По этому поводу он собирается написать патриарху Кириллу.

Ранее редакция сообщала, что виртуальный музей судебной системы запустили в Новосибирске.