Рекламодателям

Мэрия разрешила увеличить объем строительства в зоне КРТ в Новосибирске

  • 14/05/2024, 14:40
Автор: Юлия Данилова
Мэрия разрешила увеличить объем строительства в зоне КРТ в Новосибирске
Эту площадку в Октябрьском районе эксперты называют одной из самых интересных для застройщиков.

Постановление об изменении объема застройки в одной из самых интересных для застройщиков зон КРТ размещено на сайте мэрии Новосибирска. На площадке в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской, III Интернационала в Октябрьском районе теперь можно построить не 472 000 кв. м жилья, как планировалось при первоначальном рассмотрении документов КРТ, а 707 000 кв. м. Предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» остался прежним — 2,5.

Новый жилой комплекс появится в Октябрьском районе Новосибирска

Новый жилой комплекс появится в Октябрьском районе Новосибирска

Напомним, о планах мэрии провести конкурс на освоение этой площадки стало известно в январе 2024 года. Сообщалось, что на участке площадью 215 613 кв. м будет построен жилой комплекс комфорт-класса. Стоимость договора составляла на тот момент 76,857 млн рублей. Инвестиции должны были составить не менее 30 млрд рублей. Девелопер может возводить средне- и многоэтажные жилые дома высотой 9-30 этажей.

Под снос попадают более 320 домов, в том числе многоквартирный дом и гостиница. Отмечается, что переселение граждан из многоквартирного дома осуществляется за счет бюджетных средств в рамках реализации действующих программ по расселению аварийного жилищного фонда.

По договору КРТ застройщик должен своими силами и за свой счет осуществить мероприятия по подготовке территории жилой застройки к комплексному развитию: освободить участки, предназначенные для строительства школы на 1100 мест (земельный участок площадью 23 100 кв. м), детского сада на 320 мест (земельный участок площадью не менее 11 200 кв. м), поликлиники на 200 посещений в смену (земельный участок площадью не менее 6 500 кв. м), а также территорию для обслуживания помещений встроенно-пристроенного детского сада на 100 мест и участки для строительства дорог.

Эту площадку КРТ в Октябрьском районе мэрия планирует выставить на торги до конца 2024 года.

Ранее редакция рассказывала о том, что 15 млрд рублей вложат в инфраструктуру нового микрорайона в устье Ини в Новосибирске.

Иллюстрация: сайт Fusion Brain, изображение создано с помощью нейросети Kandinsky.

253

Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска КРТ


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHX2ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHfpЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHSXЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHScЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHHjЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHpjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»

Алла Литвинова: Разочарование в работодателе — ключевая причина расторжения целевых контрактов

К последнему курсу большинство студентов-целевиков понимают, что выбрали не ту профессию или не того работодателя.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
СГК показала список улиц, в которых поэтапно отключат горячую воду в Новосибирске
14/05/24 16:39
Город Общество
Ресторан новосибирской сети «Хочу Пури» откроется в Санкт-Петербурге
14/05/24 16:34
Бизнес
Дачников предупредили о заморозках до -4 в Новосибирской области
14/05/24 16:24
Общество
Замначальника дептранса Новосибирска Богомазова подозревается в получении взятки
14/05/24 16:17
Право&Порядок
Глава ИТ-департамента Александр Горнштейн уходит из мэрии Новосибирска
14/05/24 16:08
Власть
Перевозчика оштрафовали на 50 тысяч после ДТП с маршруткой в Новосибирске
14/05/24 15:55
Общество Право&Порядок
Бизнесмен требует 4 млн за суды из-за вора-инвалида в Новосибирске
14/05/24 15:25
Общество
Задержана замначальника дептранса Новосибирска Олеся Богомазова
14/05/24 15:22
Общество
Путин переназначил полпреда в Сибирском федеральном округе
14/05/24 15:17
Власть
Мэрия разрешила увеличить объем строительства в зоне КРТ в Новосибирске
14/05/24 14:40
Власть Недвижимость
Бочка «Биохимресурс, город Винница, Украина» обнаружена под Новосибирском
14/05/24 14:29
Происшествия
Суд отклонил иск Минобороны об охраняемом статусе Военного городка в Новосибирске
14/05/24 14:26
Власть
На две недели ограничили движение по улице Владимировской в Новосибирске
14/05/24 13:55
Город
8 млрд рублей налогов должны новосибирцы в бюджет области
14/05/24 13:32
Бизнес Общество
Новосибирец отправился в тюрьму за помощь украинским террористам и попытку подрыва железной дороги
14/05/24 13:27
Право&Порядок
420 тысяч рублей может зарабатывать фрилансер в Новосибирске
14/05/24 12:40
Бизнес
Добровольные пожарные будут зарабатывать в два раза больше в Новосибирской области
14/05/24 12:38
Общество
Ущерб новосибирцев от деятельности 5 финансовых пирамид составил почти 500 млн рублей
14/05/24 12:30
Бизнес Право&Порядок Финансы
Пьяный водитель угробил своего пассажира уходя от ДПС на трассе под Новосибирском
14/05/24 12:06
Происшествия
Собственник участка очистил подход к пляжу «Чайка» под Новосибирском
14/05/24 11:43
Общество
Популярное
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
С 31 марта россияне смогут получить «шенген»
28/03/24 16:23
Новости компаний
Банк Уралсиб запустил для бизнеса В2В переводы в Системе быстрых платежей
14/05/24 9:00
Персонал «Россети Новосибирск» круглосуточно контролировал работу электросетей в праздничные дни
13/05/24 16:58
«Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-4 карт с выгодным кешбэком на товары для дома и ремонта
13/05/24 10:39
Спрос на услуги телемедицины в Новосибирске вырос на 42% за год
7/05/24 10:00
Как пенсионеру получать 16,5 % годовых со вклада
6/05/24 12:13
Об открытиях – открыто: лучшие журналистские работы о современных достижениях сибирских ученых в номинации «Наука и образование»
6/05/24 11:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска