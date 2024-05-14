Мэрия разрешила увеличить объем строительства в зоне КРТ в Новосибирске

Постановление об изменении объема застройки в одной из самых интересных для застройщиков зон КРТ размещено на сайте мэрии Новосибирска. На площадке в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской, III Интернационала в Октябрьском районе теперь можно построить не 472 000 кв. м жилья, как планировалось при первоначальном рассмотрении документов КРТ, а 707 000 кв. м. Предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» остался прежним — 2,5.

Напомним, о планах мэрии провести конкурс на освоение этой площадки стало известно в январе 2024 года. Сообщалось, что на участке площадью 215 613 кв. м будет построен жилой комплекс комфорт-класса. Стоимость договора составляла на тот момент 76,857 млн рублей. Инвестиции должны были составить не менее 30 млрд рублей. Девелопер может возводить средне- и многоэтажные жилые дома высотой 9-30 этажей.

Под снос попадают более 320 домов, в том числе многоквартирный дом и гостиница. Отмечается, что переселение граждан из многоквартирного дома осуществляется за счет бюджетных средств в рамках реализации действующих программ по расселению аварийного жилищного фонда.

По договору КРТ застройщик должен своими силами и за свой счет осуществить мероприятия по подготовке территории жилой застройки к комплексному развитию: освободить участки, предназначенные для строительства школы на 1100 мест (земельный участок площадью 23 100 кв. м), детского сада на 320 мест (земельный участок площадью не менее 11 200 кв. м), поликлиники на 200 посещений в смену (земельный участок площадью не менее 6 500 кв. м), а также территорию для обслуживания помещений встроенно-пристроенного детского сада на 100 мест и участки для строительства дорог.

Эту площадку КРТ в Октябрьском районе мэрия планирует выставить на торги до конца 2024 года.

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