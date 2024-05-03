Заботливый водитель перевел через дорогу потерявшегося бобра в Новосибирске

В социальных сетях пользователи активно обсуждают кадры, где сибиряк переводит через дорогу маленького бобра. Этот милый эпизод еще раз доказывает, какие добрые люди живут в Новосибирске.

Автор видео, которое было опубликовано в паблике АСТ 54 в ВКонтакте, поясняет, что съемка была сделана на дамбе ГЭС. Животное вышло на проезжую часть и спровоцировало небольшую пробку из автомобилей. Многие просто ждали, когда бобер уйдет, а он, испугавшись, завис на дороге. Тогда один из водителей решил помочь зубастому и проводил его на обочину.

Накануне сотрудники аварийно-спасательной службы предупреждали горожан об опасных последствиях при встрече с этими животными.

Спасатели просили не подходить близко к бобрам, не кормить их, а также не устраивать с ними фотосессии.