Боец из Болотнинского района Денис Байдин погиб в зоне СВО

Сегодня, 18 октября, стало известно о гибели бойца из Болотнинского района Дениса Байдина. Он погиб около Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Болотнинского района.

Байдин был мобилизован в октябре 2022 года. Он служил гранатометчиком мотострелковой роты.

Под постом в социальных сетях люди выражают свои соболезнования.

О том, когда состоятся похороны не сообщается.

Напомним, что несколько дней назад простились с 29-летним Романом Крищенко из Куйбышева Новосибирской области, который погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации.

Ранее редакция сообщала о том, что Никита Бедарев из Искитима погиб в зоне СВО.