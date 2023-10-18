Самый старый медицинский долгострой сдадут в Новосибирске

— В этом году планируем сдать 34 больницу. Сейчас идут завершающие работы и итоговая работа с проектом, — сообщил на заседании бюджетного комитета регионального парламента министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Напомним, операционно-реанимационный корпус 34-й городской клинической больницы шестиэтажное здание ОРК общей площадью почти восемь тысяч квадратных метров — начали строить еще до перестройки. В 2000-х годах проект несколько раз пытались разморозить и запустить заново. Это удалось сделать только в 2020 году. Первоначально планировалось, что объект будет сдан в эксплуатацию в конце 2022 года, потом сроки были сдвинуты на конец 2023.

В новом лечебном корпусе ГКБ №34 в новом корпусе больницы будут обустроены отделения функциональной диагностики, рентгено-диагностическое и эндоскопическое отделения, отделение диализа, интенсивной терапии, клинико-диагностическая лаборатория. По проекту в здании будет 6 операционных блоков по разным направлениям хирургии на 42 койки, реанимация и отделение для тяжелобольных пациентов.

Подрядчиком выступает РСУ №5 директором которой является Михаил Голубев.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура отслеживает темпы строительства поликлиник в Новосибирске.