Ученица 4 класса выпала из окна под Новосибирском

Утром 18 октября стало известно, что ученица младших классов в поселке Краснообск выпала из окна своей квартиры. Инцидент произошел несколько дней назад.

В родительских чатах местной школы мамы и папы обсуждают трагедию и просят более внимательнее относиться к проблемам детей, давать им возможность высказаться, поделиться чувствами. Также очень важно знать, чем занимаются школьники после уроков, с кем общаются и дружат.

― Вечером девочка вернулась с прогулки, вся семья вместе поужинала. Ребенок ушел к себе в комнату, а родители остались смотреть телевизор. Через какое-то время мама почувствовала, что в квартире сквозняк. Она зашла в детскую и увидела открытое окно. Под окном на улице лежала дочка. Живут они на 9-м этаже, ― рассказали Infopro54 знакомые семьи.

Причины произошедшего до сих пор не известны, их предстоит установить следователям СК.