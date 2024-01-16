Боец СВО погасил долг по алиментам в райцентре под Новосибирском

Житель Чистоозерного района Новосибирской области вернулся со Спецоперации и полностью погасил задолженность по алиментам перед своими детьми.

Исполнительное производство в отношении 43-летнего мужчины судебные приставы получили в марте 2023 года. По решению суда он должен был выплачивать половину заработка на содержание своих троих детей. Однако должник на несколько месяцев выпал из платежного графика и появился у приставов только после новогодних праздников.

Оказалось, что с ноября прошлого года мужчина находился в зоне СВО и только перед Новым годом вернулся в отпуск по ранению.

— Судебный пристав-исполнитель сделала перерасчет задолженности и выдала квитанцию для оплаты. В этот же день долг перед детьми в сумме 240 тысяч рублей был погашен в полном объеме, — сообщили в УФССП по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что вернувшийся из зоны Специальной военной операции сибиряк погасил задолженность по алиментам в сумме более 1 миллиона рублей.