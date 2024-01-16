Ученые запатентовали устройство для надевания носков

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали и запатентовали спецустройство для надевания носков, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
Отмечается, что более 30 человек разного возраста и состояния здоровья имели возможность его на себе. После они рассказали, что устройство довольно простое, доступное и вполне универсальное. С его помощью можно также надевать подследники, гольфы и даже защитные бахилы, добавили в пресс-службе вуза.
По словам профессора кафедры «Транспортные машины» ПГУ Евгения Чуфистова, конструкция представляет собой деревянную пластину размером 300х300х20 мм, отрезок алюминиевого провода длиной 90 см и девять отрезков резинового шланга по 5 мм. Основание устройства удерживает каркас вместе с растянутым носком, а, в свою очередь, каркас растягивает манжету или паголенок — часть носка, которая охватывает голень. Стопоры удерживают носок на устройстве.
Разработчики утверждают, что оно поможет людям с ограниченными возможностями здоровья, беременным женщинам, пожилым людям и тем, кто перенес операции.
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Фото: freepik.com — freepik
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