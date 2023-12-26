Участник Спецоперации погасил долг по алиментам в 1,1 млн под Новосибирском

Житель поселка Маслянино Новосибирской области, вернувшись из зоны Специальной военной операции, погасил задолженность по алиментам.

До мобилизации у 43-летнего сибиряка накопилось более миллиона рублей долга перед своими детьми, но приставы не могли установить его местонахождение.

— Из-за отсутствия постоянного источника дохода долг копился. В связи с наступлением совершеннолетия детей, судебный пристав сделала перерасчет задолженности, которая составила 1 145 000 рублей, — сообщили в УФССП по Новосибирской области.

Неожиданно в начале декабря мужчина сам явился к служителям Фемиды и изъявил желание погасить долг по алиментам. По словам сибиряка, он уже несколько месяцев воюет в зоне СВО. За это время мужчина многое переосмыслил и, получив отпуск, сразу приехал погасить долг по алиментам.

Задолженность погашена в полном объеме, а новосибирец снова уехал на Донбасс.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирские приставы разыскивают отца троих детей, который скрывается от них почти 15 лет.