Красный рюкзак спас 70-летнюю пенсионерку от смерти в глубоком котловане

Счастливый случай произошел с 70-летней Ниной Егоровной* 16 января. Пенсионерка пошла по своим делам вдоль частного сектора. В одном из дворов из-за аварии из трубы холодного водоснабжения вытекала вода, от которой образовался ледяной скат. Эта импровизированная горка едва не погубила женщину. Нина Егоровна поскользнулась и стремительно покатилась в глубокий овраг. Но на половине пути рюкзак за спиной бабушки зацепился за выпирающие металлоконструкции и она остановилась.

― Тревожный звонок поступил в службу спасения около 12:30. На помощь женщине незамедлительно выдвинулась дежурная смена поисково-спасательного отряда. В течение 10 минут спасатели уже были на месте происшествия. С помощью альпинистского снаряжения один из них спустился к пострадавшей, ― сообщили в Центре ГО и ЧС в Камчатском крае.

Спасатели соорудили специальное устройство под названием «косынка» и подняли бабушку на поверхность. Удивительно, но Нина Егоровна не получила при падении никаких травм.

― От медицинской помощи она отказалась и пошла дальше по своим делам, ― добавили в Центре.

*Имя изменено.