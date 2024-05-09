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Бойцы новосибирской «Веги» захватили немецкий Leopard в зоне СВО

  • 09/05/2024, 10:17
Автор: Ольга Кирсанова
Бойцы новосибирской «Веги» захватили немецкий Leopard в зоне СВО
Танк НАТО — не первый трофей батальона из Новосибирска.

Бойцы новосибирского батальона «Вега» вновь захватили немецкий танк Leopard 2 в зоне Специальной военной операции.

По словам создателя легендарного подразделения Андрея Панферова, операцию по добыче «леопарда» провели операторы FPV-дронов.

Он отметил, что это не единственная уничтоженная на СВО нашими солдатами техника. Очередной трофей можно расценивать как подарок России ко Дню Победы.

— «Вега» там наколотила столько, что на два механизированных батальона стран НАТО хватит. В копилке «Веги» есть Abrams, Leopard, Bradley, американские БТР М-113, бронемашины различных стран, 155-миллиметровые орудия, станции наведения ракет и станции РЭБ, — заявил «Царьград Новосибирск» первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.

Собеседник отметил, что вся техника, которую военный блок поставляет на Украину, уже вся затрофеена «Вегой».

Он не исключает, что среди экспонатов вражеской техники, выставленных накануне Дня Победы в Москве, есть и захваченные бойцами сибирского подразделения единицы.

Ранее редакция сообщала о том, что герой России из Новосибирска разбомбил американский Abrams в зоне военной Спецоперации под Авдеевкой. 

ФОТО: BELKIN ALEXEY/ GLOBAL LOOK PRESS

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : СВО подбитый танк Abrams


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