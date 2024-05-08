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Где можно классно отдохнуть на майские праздники в Новосибирске: рекомендации экспертов

  • 08/05/2024, 19:09
Автор: Юлия Данилова
Где можно классно отдохнуть на майские праздники в Новосибирске: рекомендации экспертов
Представители туротрасли назвали самые интересные мероприятия и локации Новосибирской области.

Комитет по туризму реготделения «ОПОРА РОССИИ» изучил программу праздничных мероприятий в Новосибирской области с 9 по 12 мая.  О самых интересных локациях Infopro54 рассказал Сергей Михайлов, руководитель комитета по туризму регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель директора ООО «Сиеста Центр».

9 мая

Сергей Михайлов, руководитель комитета по туризму регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель директора ООО «Сиеста Центр»

В праздничный день, 9 мая, в 09:15 по многолетней традиции происходит возложение цветов к бюсту Покрышкина, а затем на площади Ленина в 10:00 состоится военный парад войск Новосибирского гарнизона, организованный 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа.

— Рекомендуем на мероприятия приходить заранее, потому что везде будут турникеты для безопасности. В частности, места для просмотра парада лучше занимать заблаговременно, — говорит Сергей Михайлов.

Далее на Площади Ленина в 12:00 стартует 77-я ежегодная легкоатлетическая эстафета, посвященная празднику Победы. Здесь можно не только поболеть за свои школы/вузы, но и попробовать сдать нормативы ГТО.

В 12:00 на Монументе Славы в Ленинском районе состоится митинг и возложение цветов к Вечному Огню.

В 16:30 движение по Красному проспекту будет вновь открыто для автомобильного транспорта.

С 18:00 до 21:50 на Михайловской набережной пройдет праздничный концерт.

В мэрии рассказали, как будут работать метро в День Победы в Новосибирске

В мэрии рассказали, как будет работать метро в День Победы в Новосибирске

В 21:50 состоится Салют Победы. В этом году в Новосибирске он пройдет на Михайловской набережной.

— Из-за праздничных мероприятий перекрытыми будут Красный проспект и многие пересекающие его улицы, а также улица Станиславского, улицы Академгородка и ОбьГЭС и даже на некоторое время Октябрьский мост, — говорит Сергей Михайлов. — Учитывайте этот факт при планировании поездки.

«Бессмертный полк» в этом году снова проходит в онлайн-формате.

Посмотреть кино

— Если вы устанете ходить по городу, то можно отдохнуть в кинотеатрах, где пройдут показы тематических фильмов, — рекомендует Сергей Михайлов.

Например, кинотеатр им. Маяковского покажет серию фильмов о Новосибирске 1941-1945 года (0+), картины «Офицеры» (12+), «Летят журавли» (12+).

Кинотеатр «Победа» — фильмы «Рабочий поселок» (0+), «Не забудь… станция Луговая» (0+), «Порох» (12+), «Вступление» (0+), «У твоего порога» (12+).

Экскурсии по городу

9 мая комитет по туризму «ОПОРЫ РОССИИ» проводит пешую экскурсию по центру города «Сквозь века и потрясения. Живой Новосибирск» (6+).

— Пока Красный проспект перекрыт от автомобильного движения, мы пройдемся вдоль главной улицы города, а также примыкающим значимым улицам, узнаем истории о жизни и становлении Новосибирска, — рассказывает заместитель руководителя комитета реготделения «ОПОРА РОССИИ» Мария Давыдова-Сухинина.

Сбор 9 мая в 14:30 на пл. Ленина — Красный пр., д.25, у входа в «Л’Этуаль».

Для детей

Кукольный театр

9 мая в 10:30 кукольный театр проводит программу для детей на площадке перед зданием театра ул. Ленина, 22. Зрителей ждут: выставка военной техники и оружия, концертная программа, песни и кинохроника военных лет. По традиции будет и полевая кухня с настоящей солдатской кашей и чаем.

Краеведческий музей. Музей природы

9 мая пройдет экскурсия «Животные защищаются» (6+).

Краеведческий музей также приготовил экскурсии, лектории и мастер-классы.

9 мая в музее состоится экскурсия «Новосибирск в годы Великой Отечественной войны» (6+), а вечером пройдет концерт Сибирского народного хора «Приношение подвигу» (6+), посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Сибирский хор выступит с русскими народными песнями и песнями военных лет.

Планетарий

В Большом планетарии все праздничные дни проходят показы фильмов.

9 мая будет показан фильм «Земля глазами Юрия Гагарина» (12+), воссоздание в 3D-формате полета первого космонавта планеты на космическом корабле «Восток-1». В фильме использованы космические снимки Земли, аудиоматериалы переговоров с Юрием Гагариным в полете, техническая и документальная литература. Также в планетарии можно посмотреть фильмы «ЕВА» (12+), «Путешествие по планетам Солнечной системы» (6+), «Разноцветная Вселенная» (12+).

Кроме того, все майские праздники в планетарии проходит астрономическая экскурсия и шоу экспериментов «Земля – космос» (6+).

Парк музеев «Галерея Времени» подготовил тематическую экспозицию по военной технике под музыку того времени (0+). В частности, можно почувствовать себя пилотом в полноразмерном самолете Як-40 и вертолете Ми-8, увидеть легендарные «Катюшу» и танк Т-34, а также бронеавтомобили. Еще в парке можно посетить кабину истребителя L-39 «Альбатрос».

Страусиная ферма

Алла Канаева, член комитета реготделения «ОПОРА РОССИИ»— Все праздничные дни работает в Колыванском районе страусиная ферма (0+). Помимо страусов, здесь можно увидеть и погладить многих животных: пони, ослов, верблюдов, маралов, австралийских эму, — рассказала член комитета реготделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Канаева.

 

Спорт

9 мая в 11:00 сообщество «САП-Новосибирск» организует «сплав-парад» на сапах по Оби от Бугринского моста до набережной Речного вокзала. В последующие дни будут проводиться организованные сплавы под присмотром инструкторов сообщества (0+).

10 мая

Можно принять участие в обзорной автобусной экскурсии «Новосибирск — город трудовой доблести» (6+).

— Во время экскурсии вы узнаете, как жил город в годы войны, как помогал фронту; за какие заслуги он получил звание «Город воинской и трудовой славы»; какие улицы нашего города носят имена отважных бойцов; какое отношение имеет наш Оперный театр к победному маю 1945 года и какие ценности хранились в нем годы войны. Увидите памятные места нашего города, побываете на Монументе Славы, — поясняет Мария Давыдова-Сухинина.

Начало экскурсии в 12:00. Место отправления: ул. Ленина, 1.

В Кукольном театре 10 мая пройдет спектакль «Когда папа вернется с войны» (+6).

В Краеведческом музее пройдет интерактивная экскурсия «История игр» (+7)

Зоопарк

В праздничные дни зоопарк им. Р.А.Шило работает в обычном режиме с 9 до 21 часа.

10 мая в 13:00 и 16:00 планируется необычная экскурсия по новому комплексу вольеров медведей. Это уникальная возможность побывать в вольере и посмотреть, как устаивается быт у медведей зоопарка (12+).

В Художественном музее с 10 по 12 мая пройдут мирные мастер-классы

«Праздничное. Расписываем матрешку. Акрил» (0+). Также в музее продолжается выставка новосибирского художника Александра Бабичева «Война и мир» (0+).

11 мая

В Краеведческом музее состоится экскурсия «Чарующий мир камня» (6+). Экскурсия по залу минералов откроет вам удивительный мир минералов со всех уголков Земли: от Сибири до Южной Америки.

12 мая

В Краеведческом музее пройдет интерактивная экскурсия «Время приключений» (6+). Вместе с настоящим путешественником во времени вы можете принять участие в освоении Южной Сибири, поможете модникам XIX века собрать образ и построите дома для первых жителей Новосибирска.

Выходные в Новосибирской области

По словам Марии Давыдовой-Сухининой, можно с удовольствием использовать вторые майские выходные и для того, чтобы съездить за город.

Мария Давыдова-Сухинина, заместитель руководителя комитета реготделения «ОПОРА РОССИИ» — Можно себя порадовать красотами Салаирского кряжа, отправившись в Искитимский, Маслянинский и Тогучинский районы. Если вы опасаетесь клещей, стоит посетить экотропу «Зверобой», водопады Бучило в Искитимском районе, Карпысакский в Тогучинском или Суенгинский водопад в Маслянинском районе, — перечисляет Мария. — Также напоминаем, что до 13 мая в области введен режим запрета на разжигание огня (в том числе в мангалах), поэтому шашлыки организовать не удастся (штрафы большие и опасность пожара из-за большого количества сухостоя велика). Радует и открытие навигации, поэтому путешествие по Ордынскому кольцу с двумя паромными переправами тоже доставит много удовольствия. 11 мая также можно принять участие в экскурсии «Бердские скалы и водопады» (6+).

Большую праздничную программу подготовили на выходные и в Маслянинском районе. Это экскурсия и мастер-класс на ферме «ЭкоНива» (0+), путешествие к водопадам Маслянинского района: Суенгинскому, Талицкому, Прямскому.

— Любителям прогулок на свежем воздухе с изучением новых исторических фактов и событий, подойдет путешествие по информационной Суенгинской экотропе с аудиогидом, — рассказывает Мария Давыдова-Сухинина.

Также маслянинцы приглашают всех желающих 10 мая принять участие в велопробеге, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (14+). Маршрут велопробега — 25 км

Выбирайте отдых по своему вкусу на майские праздники!

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Фото базовое: автор — пресс-служба правительства Новосибирской области, фото экспертов предоставлено Сергеем Михайловым, Марией Давыдовой-Сухининой, Аллой Канаевой.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : День Победы Где отдохнуть на майские выходные


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