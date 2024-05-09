Бастрыкин контролирует безопасность инспектора Гусева, застрелившего азербайджанца

После публикации Infopro54 о том, что автоинспектору Гусеву со стороны азербайджанской диаспоры поступают угрозы руководитель СК России Александр Бастрыкин дал ряд поручений главе новосибирского Следкома.
Угрозы расправой стали продолжением криминальной драмы, произошедшей в Новосибирской области в 2021 году.
Сотрудника ГИБДД Александр Гусев вместе с напарником задержал трех выходцев из Азербайджана, которые оказали активное сопротивление.
В результате применения табельного оружия один из нарушителей, 19-летний Векил Абдуллаев скончался.
Его приятели, участвовавшие в потасовке с полицейскими в дальнейшем были осуждены за совершение других преступлений.
Действия гаишника, который выстрелил в нарушителя, были признаны законными, и он вернулся на службу.
Спустя почти 3 года со стороны диаспоры в адрес автоинспектора Гусева и его семьи продолжают поступать угрозы расправы за смерть парня. Руководство же принуждает полицейского к увольнению.
— Александр Бастрыкин поручил руководителю СК Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить по ситуации с учетом озвученных в публичном пространстве доводов, а также о принятых мерах по обеспечению безопасности сотрудника полиции и членов его семьи, — сообщили в СК региона.
Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Фото Сергея Комиссара/стоп-кадр с видео.
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