Бастрыкин контролирует безопасность инспектора Гусева, застрелившего азербайджанца

После публикации Infopro54 о том, что автоинспектору Гусеву со стороны азербайджанской диаспоры поступают угрозы руководитель СК России Александр Бастрыкин дал ряд поручений главе новосибирского Следкома.

Угрозы расправой стали продолжением криминальной драмы, произошедшей в Новосибирской области в 2021 году.

Сотрудника ГИБДД Александр Гусев вместе с напарником задержал трех выходцев из Азербайджана, которые оказали активное сопротивление.

В результате применения табельного оружия один из нарушителей, 19-летний Векил Абдуллаев скончался.

Его приятели, участвовавшие в потасовке с полицейскими в дальнейшем были осуждены за совершение других преступлений.

Действия гаишника, который выстрелил в нарушителя, были признаны законными, и он вернулся на службу.

Спустя почти 3 года со стороны диаспоры в адрес автоинспектора Гусева и его семьи продолжают поступать угрозы расправы за смерть парня. Руководство же принуждает полицейского к увольнению.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СК Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить по ситуации с учетом озвученных в публичном пространстве доводов, а также о принятых мерах по обеспечению безопасности сотрудника полиции и членов его семьи, — сообщили в СК региона.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.