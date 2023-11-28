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Бойцы СВО получат гуманитарную помощь из Новосибирской области

  • 28/11/2023, 14:16
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Бойцы СВО получат гуманитарную помощь из Новосибирской области
Им направили зимнюю экипировку и печки.

Новосибирская область отправила зимнюю экипировку участникам СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Сейчас актуальна тёплая зимняя экипировка и всё, что поможет бойцам в суровых условиях. К отправке подключилось учреждение ФСИН Тогучинского района, которое изготовило 270 печей и 1200 метров труб, — отметил Максим Останин, замминистра промышленности и торговли.

Также область направила бойцам: лопаты, сетку-рабица, бензопилы, топоры, квадроциклы и прицепы.

Напомним, что в исправительной колонии №2 заключенные шьют накидки для бойцов СВО. Накидки эффективно сохраняют тепло и служат убежищем во время ненастья для бойцов. За проделанную работу осужденные получают благодарственные отзывы от участников СВО.

Ранее редакция сообщала о том, что скрипач из Новосибирска даёт концерты в поддержку участников СВО.

Фото с сайта правительства Новосибирской области.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : печки зимняя одежда гуманитарная помощь бойцы СВО


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