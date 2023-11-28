Москвичи раскупили билеты на рождественские премьеры в оперном театре Новосибирска

На классический балет на рождественские премьеры в Новосибирском оперном театре несколько первых рядов уже выкуплены москвичами. Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

— Слетать на премьеру того же «Щелкунчика» в Новосибирск, в Новосибирский оперный театр, дешевле и быстрее, чем попасть на рождественское представление в Большой театр Москвы, — констатировала Анна Павлова. — Дешевле даже с учетом покупки авиабилета и гостиницы.

По ее словам, ей удалось купить билет на «Щелкунчика» в НОВАТе, чему она очень рада.

Напомним, в начале ноября Infopro54 сообщал, что новогодний спектакль «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича идет нарасхват в Новосибирске и Москве. На тот момент цены на билеты в Москве достигали 20 тысяч рублей, и купить их было практически невозможно. В столице Сибири такого большого ажиотажа не было. Во время премьеры постановки в конце октября, купить место в зале можно было за 5-7 тысяч рублей.

Однако на спектакли, запланированные на конец декабря, цены на билеты поднялись. Судя по сайтам продажи билетов, все места в VIP-партере на «Щелкунчика» уже забронированы, причем цены на них не уточняются. В обычном партере билеты пока еще можно купить, но в единичном варианте. И чем ближе к Новому году, тем выше цены. К примеру, на вечерний спектакль 29 декабря на первый ряд в середину партера можно купить билет за 20 тысяч рублей, на спектакль 30 декабря — уже за 25 тысяч, вечером 31 декабря самые дорогие доступные билеты — 20 тысяч рублей, но уже не первый ряд партера.

26 ноября Большой театр открыл дополнительную предварительную продажу билетов на представления балета «Щелкунчик» на конец декабря – начало января. Пресс-служба театра сообщала, что билеты будут стоить от 3 до 20 тысяч рублей. Напомним, в ноябре в Москве был ажиотажный спрос на рождественские спектакли Большого, с огромными очередями и конфликтами в них, что активно обсуждалось в соцсетях. Судя по предыдущим годам, накануне Нового года перекупщики выставляли билеты на рождественские спектакли Большого на онлайн-площадках по цене до 300 тысяч рублей за место.

Ранее редакция сообщала о том, что Михаил Татарников стал главным дирижером НОВАТа в Новосибирске.