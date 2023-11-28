Семейная пара открыла авторское детское ателье в Новосибирске

Детский магазин одежды JOLLYZOO («Веселый зоопарк») новосибирцы Ольга и Евгений Павловы открыли в 2020 году. Предприятие работает в формате авторского ателье и реализует полный производственный цикл: от разработки моделей, пошива и съемки готовых изделий до приема заказов и продажи, сообщает пресс-служба центра «Мой бизнес». Проект реализуется благодаря господдержке.

Предпринимательница вспоминает, что открытию бизнеса поспособствовало несколько факторов. Одним из них стало путешествие в Южную Корею, где Ольга посетила текстильный рынок. Немаловажную роль сыграла и материнская забота.

— Мой младший сын в детстве обожал новогодние костюмы: мишки, зайчики и прочие звери. Яркие синтетические костюмы он был готов носить сутки напролет. Материнское сердце обливалось кровью! В определенный момент я вспомнила, что когда-то в школе училась шить и даже получила разряд швеи-мотористки. Так родилось первое «звериное» пальто «Дракон», — вспоминает Ольга Павлова.

Она добавила, что «звериная» тема присутствует как в названии ателье, так и в самих изделиях: здесь и оригинальные пальто с ушками, и аппликации с животными. Ее партнер по бизнесу (ее имя Ольга не называет) является действующим преподавателем Института легкой промышленности имени Косыгина, и вся одежда — результат ее профессионального мастерства.

В качестве одного из перспективных направлений для развития Ольга рассматривала выход на маркетплейсы. Однако такой формат работы не подошел авторскому ателье.

— Мы не потянули объем. У нас достаточно дорогая одежда и я не могла себе позволить отшивать в склад на большие суммы. Сказалось еще отсутствие знаний про этот канал, — констатировала она.

На сегодняшний день в качестве инструментов продвижения предприниматели используют соцсети, участие в ярмарках и модных показах. Недавно предпринимательница расширила свой бизнес — она стала организовывать текстильные туры в Южную Корею для дизайнеров, собственников магазинов ткани и магазинов одежды. Участники посещают одни из крупнейших текстильных рынков Азии, а также модный район Dongdaemun, где располагаются торговые центры, специализирующиеся на модной одежде, а также достопримечательности Сеула.

Ранее редакция сообщала, что каждый второй новосибирец хочет открыть свой бизнес в ближайшие 5 лет.