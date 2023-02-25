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Более 1 млрд рублей направят на переезд красноярцев с Крайнего Севера

  • 25/02/2023, 10:25
жилищные сертификаты на переселение с Крайнего Севера

В 2023 году 350 красноярских семей получат жилищные сертификаты на переселение из Норильска и Дудинки в районы с благоприятным климатом. Для этого в бюджете предусмотрено 1 млрд 181 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края. Жилищные субсидии могут получить граждане со стажем работы в районах Крайнего Севера не менее пятнадцати лет, не имеющие жилья за пределами районов Крайнего Севера.

– К выделенной по сертификату сумме можно добавить собственные средства и приобрести жильё в любом регионе страны. Средний размер социальной выплаты составляет 2 млн 800 тысяч рублей на одного человека, – говорится в сообщении пресс-службы.

Финансирование осуществляется в рамках соглашения между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и ПАО ГМК «Норильский никель». Соглашение действует с 2011 года, за этот период около 9 тысяч семей смогли переселиться на материк.

До 1 августа в администрации Норильска принимают документы от граждан, желающих участвовать в программе переселения в 2024 году.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске поддержат производство органических продуктов.

Фото пресс-службы правительства Красноярского края

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Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы: Красноярский край

Теги : социальные выплаты переезд с Крайнего Севера Крайний Север жилищные сертификаты


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