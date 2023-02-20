В Новосибирске поддержат производство органических продуктов

У Новосибирской области большие возможности для развития органического производства, такую оценку дала Елена Саратцева, замруководителя Роскачества. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Новосибирская область по итогам прошлого года вошла в топ-5 производителей органической продукции, и мы видим растущий потенциал для того, чтобы регион вошел как минимум в тройку лидеров, — отметила Елена Саратцева.

По ее словам, не последнюю роль в этом играет наличие больших площадей «чистых» залежных земель.

При этот в Роскачестве напомнили, что педприятиям, принявшим решение о производстве органической продукции, необходимо пройти соответствующую сертификацию.

— В Новосибирской области уже три года действует такое направление государственной поддержки, как субсидирование затрат на подтверждение соответствия международным и межгосударственным стандартам производства органической продукции. Сельхозтоваропроизводителям возвращается за счет областного бюджета 70 процентов затрат на сертификацию, — уточнила Елена Саратцева.

В настоящее время в Новосибирской области сертифицировано шесть производителей органики, которые, получали сертификаты именно в Роскачестве.

— Среди задач на 2023 год — как минимум довести сертифицированную площадь под производство органической продукции в наших сельхозорганизациях с 11 до 18 тысяч гектаров, а количество сертифицированных предприятий с шести до девяти, — подчеркнул Евгений Лещенко, заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области.

Еще одна задача: постепенно переходить от производства органического сырья к производству готового продукта, налаживанию переработки на территории области. Поэтому следующее направление господдержки, над которым ведется работа: субсидирование затрат на сертификацию перерабатывающим предприятиям для производства уже готового продукта питания, который будет поставляться потребителю через торговые сети.

Напомним, что новосибирская инновационная компания ООО «БИОИСТЭН» (Биологические источники энергии. — Ред.) разработала проектно-сметную документацию для создания пилотного завода по производству органических удобрений путем термохимической переработки помета с применением вихревых технологий. В перспективе подобные предприятия могут быть растиражированы.

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