Рекламодателям

В Новосибирске поддержат производство органических продуктов

  • 20/02/2023, 19:05
производство органической продукции
Пока в регионе сертифицировано шесть производителей органики.

У Новосибирской области большие возможности для развития органического производства, такую оценку дала Елена Саратцева, замруководителя Роскачества. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Новосибирская область по итогам прошлого года вошла в топ-5 производителей органической продукции, и мы видим растущий потенциал для того, чтобы регион вошел как минимум в тройку лидеров, — отметила Елена Саратцева.

Новосибирской области «поставили на вид» неиспользуемую пашню

Новосибирской области «поставили на вид» неиспользуемую пашню

По ее словам, не последнюю роль в этом играет наличие больших площадей «чистых» залежных земель.

При этот в Роскачестве напомнили, что педприятиям, принявшим решение о производстве органической продукции, необходимо пройти соответствующую сертификацию.

— В Новосибирской области уже три года действует такое направление государственной поддержки, как субсидирование затрат на подтверждение соответствия международным и межгосударственным стандартам производства органической продукции. Сельхозтоваропроизводителям возвращается за счет областного бюджета 70 процентов затрат на сертификацию, — уточнила Елена Саратцева.

В настоящее время в Новосибирской области сертифицировано шесть производителей органики, которые, получали сертификаты именно в Роскачестве.

— Среди задач на 2023 год — как минимум довести сертифицированную площадь под производство органической продукции в наших сельхозорганизациях с 11 до 18 тысяч гектаров, а количество сертифицированных предприятий с шести до девяти, — подчеркнул Евгений Лещенко, заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области.

Еще одна задача: постепенно переходить от производства органического сырья к производству готового продукта, налаживанию переработки на территории области. Поэтому следующее направление господдержки, над которым ведется работа: субсидирование затрат на сертификацию перерабатывающим предприятиям для производства уже готового продукта питания, который будет поставляться потребителю через торговые сети.

Напомним, что новосибирская инновационная компания ООО «БИОИСТЭН» (Биологические источники энергии. — Ред.) разработала проектно-сметную документацию для создания пилотного завода по производству органических удобрений путем термохимической переработки помета с применением вихревых технологий. В перспективе подобные предприятия могут быть растиражированы.

 

Ранее редакция сообщала о том, что ученые Новосибирска создали наноисточники теплого белого света.

Фото: pixabay — giallopudding

271

Рубрики : Власть Агропром Инвестиции

Регионы: Новосибирская область

Теги : производство органических продуктов органическая продукция меры поддержки бизнеса


Спецоперация на Украине

Банки могут не ухудшать оценку качества кредитов военнослужащих до конца 2024 года
16/02/23 15:38
Городским депутатам-военным сохранили мандаты
15/02/23 17:09
Новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах
10/02/23 10:52
Школы Новосибирска

Новосибирску необходимо за четыре года построить 20 школ

Чтобы стабилизировать ситуацию со второй сменой, в 2022 году в школах города появятся 3300 новых мест.
Читать статью >>
доходы депутатов

Депутаты Заксобрания упростили себе жизнь

В части доходно-имущественной отчетности.
Читать статью >>
мусорная концессия

Четыре межрайонные «мусорные» концессии согласовала сессия регионального парламента

Впрочем, судя по заявлениям, прозвучавшим на сессии, вероятность их реализации депутаты сразу оценивают как низкую.
Читать статью >>
выборы мэра Новосибирска

Выборы мэра Новосибирска и Кольцово заменили конкурсом

При этом внятного ответа на вопрос, в чем причина поспешности принятия данного решения, так и не последовало.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт»

Евгения Бондаренко: С точки зрения налогообложения для бизнеса мы «топим» за осознанность

Предприниматели сами начинают задумываться о том, чтобы платить налоги законно — так в последнее время складываются обстоятельства в экономике России.
Все материалы
Лента новостей

Новосибирску необходимо за четыре года построить 20 школ

20/02/2023, 17:59

Около 3000 новосибирских школьников смогут отправиться в путешествие в рамках нацпроекта

20/02/2023, 17:29

Депутаты Заксобрания упростили себе жизнь

20/02/2023, 16:59

Весной в Новосибирске откроется театр Сергея Афанасьева

20/02/2023, 16:39
Популярное

Сколько блинов можно съесть на Масленицу

20/02/2023, 12:54

Россияне могут получить еще один оплачиваемый выходной в году

20/02/2023, 12:00

ЛДПР готовит законопроект о тишине

20/02/2023, 10:53
Новости компаний

ВТБ предупреждает о звонках мошенников с клонов российских номеров

20/02/2023, 16:02

Банк «Левобережный» приглашает участников ВЭД на семинар 28 февраля

20/02/2023, 12:06

Волонтёры Сбера поддержали проект «Финансовая грамотность для детских домов»

20/02/2023, 11:02

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска