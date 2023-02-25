Все идет к созданию второго «Железного занавеса» или обходных путей?

В отношении России западные страны подготовили уже 10 пакетов санкций. В ходе онлайн-конференции ФГ «Финам»: «Год жестких санкций для экономики РФ: неопределенность сохраняется» эксперты оценили какие из них наиболее сильно ударили по экономике страны и к чему еще, возможно, придется готовиться.

Где порвалось?

Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» считает, что наиболее жестко по экономике ударила блокировка корреспондентских счетов в долларах, евро и других валютах для крупнейших российских банков. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая помимо блокировки, включила в перечень самых болезненных санкции против нефтяного сектора (декабрь), закрытие прямого авиасообщения РФ с западными странами, а также жесткий экспортный контроль за поставками технологической продукции.

— При желании можно расширить и те санкции, которые были введены ранее и вернуть полный «Железный Занавес» не только как «фигуру речи», но и как инструмент реального давления на политическую и экономическую «элиту». Хотя справедливости ради, называть этих «эффективных менеджеров» элитой язык явно не поворачивается, —комментирует старший аналитик ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Роман Блинов. — Всё, как говорится в народной поговорке: «Впереди и спереди», так что жизнь нас ещё не раз удивит. Полный отказ от расчётов в любой так называемой «токсичной валюте» и в валютах самых разнообразных стран. Вторичные санкции — это средство усиления первичных санкций, так что при наличии бурного воображения место для фантазии всегда есть. Мы считаем, что ещё есть место для манёвра и у НАТО с Америкой, и у Европейского Союза. Так что год только ещё начался — посмотрим, чем он будет завершаться.

Судя по комментариям экспертов, список санкций еще есть куда расширять. Артем Тузов не исключает, что могутРФ. Могут закрыть границы со странами Запада. Пока, по его словам, все идет к созданию второго «Железного занавеса».

Судя по вопросам на онлайн-конференции, предпринимателей интересовала возможность запрета на транзит товаров через территорию РФ.

— Ввести можно любые санкции — главное кто и как их будет исполнять и как их будут обходить и через какой кабинет в Брюсселе или в Вашингтоне…, — говорит Блинов.

Артем Тузов также считает, что любые санкции сейчас реальны. По его оценке, постепенно, с разрывом экономических связей с РФ, страны Запада могут себе позволить вводить новые и новые санкции, от которых ранее пострадали бы сами гораздо существеннее.

По оценке экспертов, сейчас в России будет интенсивно развиваться внутренний туризм. Тузов не исключил, что инвестиции в строительство отелей могут дать повышенную доходность в ближайшие годы.

Что касается импортозамещения, то большинство аналитиков не ожидает активизации этого тренда в России, за исключением предприятий ОПК. Более позитивен в оценках Артем Тузов. По его словам, бурное импортозамещение стоит ожидать в отраслях, автомобилестроения, самолетостроения и судостроения. Как следствие, должно вырасти импортозамещение и в станкостроительной отрасли.

Кроме того, аналитики обратили внимание на тот факт, что далеко не все иностранных компании уходя из России действительно уходят. И этот факт тоже влияет на процессы импортозамещения.

— Как показал нам 2022-й год, слово «покинуть» на деле означает, что продукция компаний не будет поставляться в Российскую Федерацию под международным брендом. Coca-Cola исчезла с полок магазинов РФ или продается теперь под брендом «Добрый». IKEA ушла из РФ или продолжает владеть торговыми центрами «Мега»? Капитализм решает вопросы санкций достаточно эффективно. Хоть и не всегда прозрачно, — поясняет эксперт.

При этом к возвращению компаний с российскими деньгами под юрисдикцию РФ после выступления президента перед Федеральным Собранием, участники онлайн-конференции относятся скептически.

— Международным компаниям с российскими деньгами не обязательно возвращаться в Россию. Россия — крупнейший в мире экспортер ресурсов. Поэтому компании просто переведут свои капиталы и юрисдикции в страны, в которых будут рады получить доступ к этим ресурсам. Что касается частного капитала, без смены гражданства, хранить средства за пределами РФ — это достаточно агрессивная позиция, — отметил Артем Тузов.

Время возможностей?

Разошлись эксперты и в оценках еще одного посыла президента о том, что для российской экономики «это время не только новых вызовов, но и новых возможностей».

— Смотря что именно называть «вызовами» и что именно относить к категории «возможностей», — рассуждает Роман Блинов. — Время сейчас крайне непростое, а это значит, что его можно использовать и себе на пользу, главное иметь чёткую Цель и Идеологию…

— Конечно, для кого-то возникают и новые возможности — освободившиеся ниши внутреннего рынка, которые могут занять российские компании, новые экспортные рынки, развитие новых транспортно-логистических коридоров, внутреннего туризма. Точно увеличилась маржа различных посредников, которые становятся необходимыми в новых логистических и расчетных схемах. Со временем, вероятно, увеличится доля ресурсов, перерабатываемых внутри страны и доля внутреннего рынка, заполняемая товарами, произведенными в России — хотя пока это неочевидно, — комментирует аналитик. — В целом же происходящие сдвиги трудно считать позитивными для экономического потенциала страны и для потребителей из-за вынужденного ограничения предложения, недоступности технологических инноваций, разрыва устоявшихся логистических связей. Сейчас активно предпринимаются попытки это компенсировать, но это возможно лишь частично и за длительный срок.

Ольга Беленькая считает, что ключевой момент — баланс потерь, вызовов и возможностей.

— Так что в каком-то смысле, безусловно, эффект «новых возможностей» имеется, —констатирует он. — Однако в целом, конечно, как и при решении любой задачи, наличие ограничений снижает максимально возможный потенциал роста.

Илья Прилепский, руководитель направления «Международная экономика» Экономической экспертной группы напоминает, что в 2022 году в России произошло увеличение инвестиций в основной капитал, что нетипично для рецессий. По его словам, в условиях разрыва производственных цепочек многие компании «вынужденно» нарастили инвестиции в проекты на территории РФ.

Артем Тузов уверен, что экономика России проходит очередной этап трансформации. Меняются ключевые направления экспорта и ключевые поставщики импорта.

— Возможности действительно открываются. В основном вынужденные. Поскольку страны Запада постепенно убирают «колониальные» налоги, которые в 21-м веке были спрятаны за комиссиями международных платежных систем, источников финансирования проектов, комиссий за интеллектуальную собственность, патенты и прочее. Процесс этот для экономики России неприятный, при этом, неизбежный. И развитие системы СБП и НСПК показывает, что решение есть и оно достижимо, — заявляет Тузов.

Никита Митрофанов, экономист, автор Telegram-канала «Китайская угроза» добавляет, что IT-сектор для России сейчас может стать новым драйвером роста для целой экономики лет через 5-10, и тот кто обоснуется в этом секторе, кто воспользуется возможностью, сможет хорошо выиграть от этого в долгую.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о влиянии санкций на экономику России.