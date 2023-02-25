Все идет к созданию второго «Железного занавеса» или обходных путей?

В отношении России западные страны подготовили уже 10 пакетов санкций. В ходе онлайн-конференции ФГ «Финам»: «Год жестких санкций для экономики РФ: неопределенность сохраняется» эксперты оценили какие из них наиболее сильно ударили по экономике страны и к чему еще, возможно, придется готовиться.
Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» считает, что наиболее жестко по экономике ударила блокировка корреспондентских счетов в долларах, евро и других валютах для крупнейших российских банков. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая помимо блокировки, включила в перечень самых болезненных санкции против нефтяного сектора (декабрь), закрытие прямого авиасообщения РФ с западными странами, а также жесткий экспортный контроль за поставками технологической продукции.
— При желании можно расширить и те санкции, которые были введены ранее и вернуть полный «Железный Занавес» не только как «фигуру речи», но и как инструмент реального давления на политическую и экономическую «элиту». Хотя справедливости ради, называть этих «эффективных менеджеров» элитой язык явно не поворачивается, —комментирует старший аналитик ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Роман Блинов. — Всё, как говорится в народной поговорке: «Впереди и спереди», так что жизнь нас ещё не раз удивит. Полный отказ от расчётов в любой так называемой «токсичной валюте» и в валютах самых разнообразных стран. Вторичные санкции — это средство усиления первичных санкций, так что при наличии бурного воображения место для фантазии всегда есть. Мы считаем, что ещё есть место для манёвра и у НАТО с Америкой, и у Европейского Союза. Так что год только ещё начался — посмотрим, чем он будет завершаться.
Судя по вопросам на онлайн-конференции, предпринимателей интересовала возможность запрета на транзит товаров через территорию РФ.
— Ввести можно любые санкции — главное кто и как их будет исполнять и как их будут обходить и через какой кабинет в Брюсселе или в Вашингтоне…, — говорит Блинов.
Артем Тузов также считает, что любые санкции сейчас реальны. По его оценке, постепенно, с разрывом экономических связей с РФ, страны Запада могут себе позволить вводить новые и новые санкции, от которых ранее пострадали бы сами гораздо существеннее.
Что касается импортозамещения, то большинство аналитиков не ожидает активизации этого тренда в России, за исключением предприятий ОПК. Более позитивен в оценках Артем Тузов. По его словам, бурное импортозамещение стоит ожидать в отраслях, автомобилестроения, самолетостроения и судостроения. Как следствие, должно вырасти импортозамещение и в станкостроительной отрасли.
Кроме того, аналитики обратили внимание на тот факт, что далеко не все иностранных компании уходя из России действительно уходят. И этот факт тоже влияет на процессы импортозамещения.
— Как показал нам 2022-й год, слово «покинуть» на деле означает, что продукция компаний не будет поставляться в Российскую Федерацию под международным брендом. Coca-Cola исчезла с полок магазинов РФ или продается теперь под брендом «Добрый». IKEA ушла из РФ или продолжает владеть торговыми центрами «Мега»? Капитализм решает вопросы санкций достаточно эффективно. Хоть и не всегда прозрачно, — поясняет эксперт.
При этом к возвращению компаний с российскими деньгами под юрисдикцию РФ после выступления президента перед Федеральным Собранием, участники онлайн-конференции относятся скептически.
— Международным компаниям с российскими деньгами не обязательно возвращаться в Россию. Россия — крупнейший в мире экспортер ресурсов. Поэтому компании просто переведут свои капиталы и юрисдикции в страны, в которых будут рады получить доступ к этим ресурсам. Что касается частного капитала, без смены гражданства, хранить средства за пределами РФ — это достаточно агрессивная позиция, — отметил Артем Тузов.
Разошлись эксперты и в оценках еще одного посыла президента о том, что для российской экономики «это время не только новых вызовов, но и новых возможностей».
— Смотря что именно называть «вызовами» и что именно относить к категории «возможностей», — рассуждает Роман Блинов. — Время сейчас крайне непростое, а это значит, что его можно использовать и себе на пользу, главное иметь чёткую Цель и Идеологию…
— Конечно, для кого-то возникают и новые возможности — освободившиеся ниши внутреннего рынка, которые могут занять российские компании, новые экспортные рынки, развитие новых транспортно-логистических коридоров, внутреннего туризма. Точно увеличилась маржа различных посредников, которые становятся необходимыми в новых логистических и расчетных схемах. Со временем, вероятно, увеличится доля ресурсов, перерабатываемых внутри страны и доля внутреннего рынка, заполняемая товарами, произведенными в России — хотя пока это неочевидно, — комментирует аналитик. — В целом же происходящие сдвиги трудно считать позитивными для экономического потенциала страны и для потребителей из-за вынужденного ограничения предложения, недоступности технологических инноваций, разрыва устоявшихся логистических связей. Сейчас активно предпринимаются попытки это компенсировать, но это возможно лишь частично и за длительный срок.
— Так что в каком-то смысле, безусловно, эффект «новых возможностей» имеется, —констатирует он. — Однако в целом, конечно, как и при решении любой задачи, наличие ограничений снижает максимально возможный потенциал роста.
Артем Тузов уверен, что экономика России проходит очередной этап трансформации. Меняются ключевые направления экспорта и ключевые поставщики импорта.
— Возможности действительно открываются. В основном вынужденные. Поскольку страны Запада постепенно убирают «колониальные» налоги, которые в 21-м веке были спрятаны за комиссиями международных платежных систем, источников финансирования проектов, комиссий за интеллектуальную собственность, патенты и прочее. Процесс этот для экономики России неприятный, при этом, неизбежный. И развитие системы СБП и НСПК показывает, что решение есть и оно достижимо, — заявляет Тузов.
Никита Митрофанов, экономист, автор Telegram-канала «Китайская угроза» добавляет, что IT-сектор для России сейчас может стать новым драйвером роста для целой экономики лет через 5-10, и тот кто обоснуется в этом секторе, кто воспользуется возможностью, сможет хорошо выиграть от этого в долгую.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о влиянии санкций на экономику России.
Фото Pixabay — Pixource
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