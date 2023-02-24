Общественники заподозрили округ Новосибирска в организации неконкурентных конкурсных процедур

Общественная организация «Тихий Центр» провела независимое расследование деятельности муниципальных компаний, осуществляющих уборку снега в Центральном округе Новосибирска, и выявила признаки картельного сговора, говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

— Как минимум с 2014 года (с момента появления МКУ «Центральное») госконтракты на уборку улиц в Центральном округе (и зимой, и летом) берут три …. компании — каждая свой район. В результате — никакой конкуренции, никакой экономии городского бюджета и минимальное снижение цены по итогам торгов, — говорится в сообщении от «Тихого центра». — С 2016 года конкуренция полностью сошла на нет. В 2017-2018 годах на торги заявились новые компании, и привычный поставщик снизил цену на 23% и 17% соответственно. Но в итоге никого постороннего до аукциона не допустили. У компаний не оказалось опыта аналогичной работы на 20% от суммы закупки.

Судя по данным, представленным общественниками, речь идет о таких постоянных поставщиках МКУ «Центральное», как ООО «Примасервис» — Заельцовский район, ООО «Зеленый сад» — Центральный район, и ООО «Чистая компания» (Общественники утверждают, что ранее компания называлась ООО «Эко-ГОСТ». — Ред.) —Железнодорожный район.

Согласно статистике, приведенной «Тихим Центром», большинство торгов, проведенных с 2014 года, прошли без понижения цены.

Руководство общественной организации «Тихий Центр» направило обращение мэру города Новосибирска Анатолию Локтю с просьбой пересмотреть процедуру осуществления закупок в МКУ «Центральное» и создать условия для конкуренции в будущем. В частности, общественники предлагают:

разделить закупки по сезонам: как минимум зима и лето (в данный момент есть и на 10,5 месяцев, с 1 января по 15 октября).

уменьшить территорию: не весь район, а какая-то часть.

разделить по специализации: небольшие дороги одному, побольше другому, уборку остановок третьему.

Результаты расследования также отправлены в городскую прокуратуру с требованием проверить «многолетних исполнителей» на факт нарушения антимонопольного законодательства.

— Сэкономленные средства можно пустить на увеличение объёмов уборки или, допустим, на ремонт тротуаров, — пишут общественники в своем телеграм-канале. — Экономия 20% (вполне реальная цифра) позволит оставить в бюджете 11,64 млн рублей. Ровно столько ежегодно тратится на ремонт тротуаров во всём Центральном округе.

Общественная организация «Тихий центр» — местная общественная организация по развитию местного самоуправления Железнодорожного района Новосибирска, учреждена 25 ноября 2021 года. Состав руководящих органов Общественной организации: председатель правления — Ольга Лесневская, исполнительный директор Георгий Казаковцев, говорится в группе организации ВКонтакте.

По данным Seldon.Basis, ООО «Примасервис» с 2014 года заключило 57 контрактов на 235 млн рублей в качестве поставщика. Чаще всего контракты заключались c МКУ «Центральное». Гендиректор и учредитель компании Вячеслав Гриценко.

ООО «Зеленый сад» с 2014 года подписало 219 контрактов на 345 млн рублей в качестве поставщика. Наибольшее количество контрактов было заключено c МКУ «Дзержинка» (основной заказчик). Еще одна компания с тем же названием, расположенная по тому же адресу, но с другим ИНН, выиграла 113 контрактов на 155 млн рублей. Наибольшее количество контрактов было заключено c МКУ «Центральное» (основной заказчик). У обоих руководитель Сергей Дубанов, учредитель — Владимир Арбатский.

У ООО «Чистая компания» 136 выигранных контрактов на 360 млн рублей. Чаще всего контракты заключались c МКУ «Центральное» (основной заказчик). Директор и собственник — Наталия Румянцева.

Ранее «Тихий центр» активно протестовал против строительства высотки на месте «Универсама» на улице Ленина. На минувшей неделе инициатор проекта отозвал его реализацию.