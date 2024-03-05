Более 1 млрд рублей потрачено без договоров в системе допобразования Новосибирской области

Фракция коммунистов в региональном парламенте в ходе отчета губернатора подняла вопрос о результатах проверки Контрольно-счетной палатой реализации программы дополнительного образования в Новосибирской области.

— Благодаря проверке КСП стала понятна реальная ситуация в допобразовании Новосибирской области и возникли очень серьезные вопросы, — заявил депутат Яков Новоселов. — Реальный охват детей системой персонифицированного учета в допобразовании составляет не 78%, как ранее публично заявлялось в СМИ, а около 7%. Это если судить по реальному обучению детей, по заключенным договорам, а не по учетным записям.

Кроме того, за 5 лет, несмотря на потраченные 180 млн рублей, по словам Новоселова, регион не получил государственную систему «Навигатор допобразования Новосибирской области».

— В-третьих, по оценкам КСП, с 2021 по октябрь 2023-го с нарушением федеральных и региональных требований было выделено более 1 млрд рублей без соответствующих оснований и договоров. Как, на основании чего, куда, кому ушли деньги? — интересуется Яков Новоселов. — Региональными требованиями и законами не предусмотрены такие механизмы освоения бюджетных средств.

В связи с этим депутат отметил, что основная цель программы допобразования в регионе не достигнута, а порядок с реальным контролем денег — не наведен.

— Нам всем вместе нужно разбираться, почему возникла такая ситуация. У нас в комитете по культуре и образованию очень много вопросов по этим материалам. В рамках профильного заседания комитета нам не удалось получить на них ответы от Министерства образования, — заявил депутат. — Мы надеемся, что в следующий раз министерство сможет выделить время и вместе с нами найти причину такого провального исполнения поставленных задач и принять меры по исправлению ситуации.

Новоселов обратился к губернатору Новосибирской области с просьбой взять ситуацию с допобразованием под личный контроль.

Это выступление прокомментировал спикер Заксобрания Андрей Шимкив, отметив, что предложение услышано и будет отработано на комитете.

Согласно отчету КСП (имеется в распоряжении редакции), на 1 октября 2023 года в области были выданы 121 428 сертификатов допобразования, при этом заключены 28 909 договоров, в 2022 году выданы 89 708 сертификатов, заключены 33 011 договоров. Для сравнения: в 2021 году выданы 13 982 сертификата, заключены 18 329 договоров, в 2020-м — 9 720 и 9 382 соответственно.

Расходы муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на финансовое обеспечение услуг по дополнительному образованию детей, по данным КСП, составили:

в 2020 году — 6,68 млрд рублей, в том числе 39,5 млн или 0,59% — за счет средств, предусмотренных сертификатом дополнительного образования,

в 2021 году — почти 9 млрд рублей, из них 389,8 млн или 4,33% — средства сертификата,

в 2022 году — 9,3 млрд рублей, из них 869,8 млн или 9,36% — средства сертификата,

за 9 месяцев 2023 года — 6 млрд, из них 691,9 млн или 11,43% — средства сертификата.

— Если мы посмотрим по таблицам, которые сформировали аудиторы, то увидим, что средства, выделявшиеся по сертификатам ежегодно, в 1,5-2 раза больше, чем по договорам. Но по законодательству деньги на оплату допобразования могут выделяться только после того, как родители детей заключили договоры с учреждениями допобразования. По сертификатам деньги на детей получить нельзя, они просто болтаются в базе, но деньги ушли, — пояснил Infopro54 Яков Новоселов. — По данным КСП, с 2021 года по октябрь 2023-го без договоров на допобразование из бюджета направлено более 1 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Минобр отчитался о реализации допобразования для школьников в НСО.