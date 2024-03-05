Глава МВД рассказал, почему не хотят служить в полиции Новосибирска

Андрей Кульков, глава ГУ МВД по Новосибирской области, рассказал о причинах дефицита полицейских в регионе.
— Дефицит сотрудников по Новосибирской области в общем составляет 16,4%, — рассказал Кульков в ходе сессии Заксобрания.
В особенности сейчас наблюдается нехватка сотрудников патрульно-постовой службы, уголовного розыска и следствия.
Главной причиной такого положения, по словам Кулькова, является низкий уровень зарплаты.
Напомним, что, по данным начальника управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирску Алексея Захарова, более 300 сотрудников ППС и участковых не хватает в Новосибирске.
Ранее редакция сообщала о том, что вытрезвитель сократил алкогольную преступность в Новосибирске.
Фото со страницы МВД по Новосибирской области.
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