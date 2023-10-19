Минобр отчитался о реализации допобразования для школьников в НСО

Около 54 тысяч мест дополнительного образования появилось в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобра.

— Основная часть мест создана по технической направленности, что соответствует новым вызовам времени и потребностям региона. В сентябре текущего года на базе 29 образовательных организаций в 10 муниципальных образованиях Новосибирской области открылись более 3 тысяч новых мест,— – говорится в сообщении.

В Новосибирской области реализуют более 10 программ допобразования. Самые популярные у школьников – техническая, спортивная, естественнонаучная, социально-гуманитарная.

Между тем, многие родители учеников младших классов озабочены отсутствием групп продленного дня в школах региона. Мамы и папы вынуждены нанимать нянь или дополнительных педагогов, которые смогут проконтролировать ребенка после уроков.

Ранее редакция сообщала о том, что к концу года в Новосибирске завершится капремонт школы № 146.