Более 1 трлн наличных рублей выдано через кассы и банкоматы в Новосибирской области

В 2023 году в кассы и банкоматы Новосибирской области поступило 1, 165 трлн наличных рублей (в 2022 году — 1,046 трлн рублей), выдано — 1,248 трлн наличных рублей (в 2022 году — 1, 101 трлн рублей). Такие данные впервые обнародовал Банк России. Регион лидирует по этим показателям в Сибирском федеральном округе.

На втором месте по обналичке среди сибирских регионов находится Красноярский край (поступило —912 млрд рублей, выдано — 960,5 млрд рублей). На третьем месте Кемеровская область (поступило 686,9 млрд рублей, выдано— 960,5 млрд рублей).

Лидерами по наличному денежному обороту по России являются Москва и Московская область (27 и 8,4 трлн рублей), Санкт-Петербург (7,9 трлн рублей), Краснодарский край (5,8 трлн рублей).

В целом по России в кассы и банкоматы банков поступило 60,4 трлн наличных рублей, было выдано 63,4 трлн наличных рублей.

Исследование показало, что основной объем поступлений наличных денег пришелся на торговлю — 6,8 трлн рублей. Рост по сравнению с 2022 годом составил 1,8%.

— Приток наличных на банковские счета физических лиц увеличился на 29%, до 9,5 трлн рублей, при этом было выдано 11,7 трлн рублей, что также превышает на 29% показатель предыдущего года, — рассказали в Банке России.

Что касается, кредитных операций, то по ним поступления и выдачи наличных увеличились на 12 и 48% соответственно и составили по 1,1 трлн рублей.

Ранее редакция сообщала, что в 2023 году в Новосибирской области выявили 67 фальшивых купюр.