Дату начала навигации на Оби назвали в Новосибирске

Навигация на Оби в Новосибирске начнется 28 апреля.
– В этот день праздничная программа пройдет на Михайловской набережной и на теплоходах, мы готовим ее совместно с музеем города Новосибирска, – рассказала Екатерина Стадник, руководитель отдела продаж компании «Речфлот», на пресс-конференции.
Она также отметила, что в день открытия пройдут первые экскурсии: «Шесть мостов Новосибирска», которые будут вести два гида, а на вопросы жителей города будут отвечать капитаны.
Ранее редакция сообщала о том, что летом 2024 года «Речфлот» запустит межрегиональные речные перевозки из Новосибирска.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Алёна Пятенок
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