Дату начала навигации на Оби назвали в Новосибирске

Навигация на Оби в Новосибирске начнется 28 апреля.

– В этот день праздничная программа пройдет на Михайловской набережной и на теплоходах, мы готовим ее совместно с музеем города Новосибирска, – рассказала Екатерина Стадник, руководитель отдела продаж компании «Речфлот», на пресс-конференции.

Она также отметила, что в день открытия пройдут первые экскурсии: «Шесть мостов Новосибирска», которые будут вести два гида, а на вопросы жителей города будут отвечать капитаны.

Ранее редакция сообщала о том, что летом 2024 года «Речфлот» запустит межрегиональные речные перевозки из Новосибирска.