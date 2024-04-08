В 2023 году в Новосибирской области выявили 67 фальшивых купюр

В 2023 году в Новосибирской области сотрудники банков выявили 67 поддельных банкнот на общую сумму 220 тысяч рублей. Большей популярностью у мошенников пользуются купюры номиналом в 5 тыс. рублей — 97% от общего числа подделок, сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

В Банке России отметили, что активность фальшивомонетчиков из года в год падает. В 2022 году в банках было выявлено 198 купюр на сумму более 730 тыс. рублей.

— Из года в год мы наблюдаем снижение активности фальшивомонетчиков. Это связано с ростом популярности безналичных платежей, внимательностью людей, а также высокой степенью защищенности российских денег. Часто мошенники сбывают подделки через торговые точки, — говорит Светлана Орлова, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Ранее представители ГУ МВД рассказывали, что основными местами для сбыта фальшивок мошенники выбирают рынки, коммерческие киоски, АЗС и предприятия малого бизнеса.

За изготовление, сбыт, перевозку, а также хранение поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 8 лет. При определенных обстоятельствах — в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее редакция сообщала, что главной опасностью при переходе на новые купюры являются мошенники.