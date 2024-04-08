Более 10 тысяч заявлений в первый класс подали жители Новосибирска

Заявления о приеме детей в первый класс подали 10 739 жителей Новосибирска.

— Это на 25% больше, чем в прошлом году. В 2023 году было подано около 8 тысяч заявлений, — отметил Олег Клемешов, и. о. мэра Новосибирска, на оперативном совещании.

Напомним, что за первые пять минут в первый день подачи заявлений новосибирцы подали 1144 электронных заявлений, за первый час – 4154, что выше показателя прошлого года.

Всего 1 апреля было подано порядка 9475 заявлений, более 90% через Госуслуги. Ожидается, что в школы Новосибирской области в этом году придут 38 тысяч первоклассников.

Ранее редакция сообщала о том, что в школе № 66 Новосибирска обсудили семейные ценности и угрозы для подростков.