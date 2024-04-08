Новосибирская область отстает от плана по наращиванию собственных доходов бюджета

На пятницу, 5 апреля, в доходную часть бюджета Новосибирской области поступили 66,6 млрд рублей, из них 57,7 млрд — собственные доходы региона. План по собственным доходам исполнен на 22%, годовая динамика составила 111%. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко. Прогнозный годовой темп роста собственных доходов на 2024 год составлял 115,9%.

По его словам, сейчас налоговая активность компаний оценивается в УФНС по Новосибирской области, а также в межрегиональной налоговой инспекции по крупнейшим налогоплательщикам.

По данным Минфина, расходная часть бюджета профинансирована на 72,2 млрд рублей или на 21% от годового плана — на уровне прогнозов.

По итогам 2024 года по собственным доходам бюджета регион рассчитывает получить 261,8 млрд рублей, расходная часть утверждена на уровне 307,3 млрд. В первом квартале в бюджет по налогу на прибыль организаций поступили 23,9 млрд рублей, по НДФЛ — 14,4 млрд, по акцизам на алкогольную продукцию — 4 млрд рублей, по налогу на имущество организаций и налогу на совокупный доход — по 3,8 млрд, по акцизам на нефтепродукты — 3,2 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что около 6 млрд рублей задолжали в бюджет компании и жители Новосибирской области.