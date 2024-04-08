Из-за паводка ухудшилась обстановка в Краснозерском и Болотнинском районах

В Краснозерском районе Новосибирской области наблюдается ухудшение ситуации с паводком. Автомобильное сообщение с одним из населенных пунктов — Чернаки — нарушено. В Болотнинском районе прервано автобусное сообщение с 3 населенными пунктами. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил глава МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

В тоже время, по его словам, стабилизируется ситуация в Кочковском и Новосибирском районах. На 5 июля в Кочковском районе уровень воды в реке Карасук превышал критические значения. В зоне подтопления оказались 93 приусадебных участка, жилой дом, и 271 дачный участок.

По данным пресс-службы Территориального управления автодорог Новосибирской области, до 14.00 8 апреля продлено ограничение движения транзитного транспорта через дамбу на реке Карасук у населенного пункта Базово Чулымского района.

— Временное ограничение продлено в целях обеспечения безопасности дорожного движения. В связи со сложной паводковой ситуацией произошел частичный размыв проезжей части и перелив воды, — пояснили в пресс-службе. — В настоящее время на мосту через реку Карасук в Базово в рамках ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в паводковый период 2024 года производятся работы по разборке конструктивных элементов рухнувшего моста.

Ранее редакция сообщала о том, что МЧС прогнозировали ухудшение ситуации с паводком.