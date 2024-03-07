В школе № 66 Новосибирска обсудили семейные ценности и угрозы для подростков

В средней школе № 66 города Новосибирска состоялась диалоговая площадка «Школа-семья-ребенок», посвященная Году семьи.

В организации и проведении мероприятия активное участие приняли педагоги второй Новосибирской гимназии и Гимназии № 16, специалисты Новосибирского Института Современного Образования, Городского центра образования и здоровья «Магистр», Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

В последнее время в среде подростков, да и в школах участились случаи проявления агрессии, травли, негативных происшествий.

Многие дети в силу своей наивности и неопытности часто становятся мишенью для преступников, инструментом в руках террористов, экстремистов и радикально настроенных группировок.

В образовательных учреждениях стараются усилить работу в сфере безопасности, направить силы на развитие патриотизма и укрепления семейных ценностей.

О значимости развития детских талантов и ценности каждого человека сказала присутствующим начальник управления общего и дополнительного образования мэрии города Новосибирска Валерия Сутягина. Заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности Новосибирской области Станислав Лукашов в своем выступлении подчеркнул важность воспитательной работы в современном обществе.

На собрание также был приглашен муфтий Новосибирской области Салим Шакирзянов. Он отметил уникальность школы, в которой состоялось данное мероприятие. Образовательное учреждение посещают дети разных национальностей и религиозных убеждений. Ребята знакомят друг друга с традициями и обычаями своих народов, поддерживают одноклассников и помогают им во всем. Ученики специально для гостей исполнили музыкальную композицию на деревянных ложках, проявив тем самым уважение и любовь к русским народным традициям.

Кирилл Ромащенко, член НРОД «Защитник» рассказал о единстве в образовательном процессе, о тех ценностях, которые нужно развивать в детях. Он пригласил семьи принять участие в региональных проектах, которые созданы специально для того, чтобы объединить семью, ценности и почувствовать связь поколений: проект «Всей семьей» и проект «Родители, дети, школа».

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями гимназии № 16 Михаил Игонин рассказал о проекте «Россия: события, факты, люди», который реализуется Российским военно-патриотическим движением «Защитник». Подрастающему поколению важно знать историю своей страны и своего региона, не реагировать на ложную информацию, которая распространяется в сети.

Активная работа школ и общественных организаций, направленная на воспитание и занятость детей, безусловно, принесет свои плоды. Возможно, что ребята, которых еще вчера воспитывала улица, втянуться в общественную работу, найдут полезное увлечение по душе и в будущем принесут большую пользу себе и своей стране.

Ранее редакция расказывала, что новосибирские женщины на базе Центра занятости плетут сети и изготавливают свечи для отправки на СВО.