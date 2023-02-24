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Более 100 общественных пространств планируется благоустроить в Омской области в 2023 году

  • 24/02/2023, 10:21
благоустройство общественных территорий Омска
На это потратят порядка 530 млн рублей.

Более 530 млн рублей направят в 2023 году в рамках нацпроекта в Омской области на благоустройство общественных территорий в 56 городах и селах региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

– Всего в 2023 году планируется благоустроить не менее 102 общественных территорий в 56 муниципальных образованиях, в том числе шесть объектов в Омске, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 объектов расположены в городе Омске, из них 5 общественных территорий, переходящих с прошлых лет. Это микрорайон «Прибрежный», территория вдоль ул. Моторной и пр. Сибирского, парк «Зеленый остров», территория в границах пр. К. Маркса, ул. Короленко, Ленина, Б. Тито, а также сквер Панфилова. Также в Омске работы проведут в сквере имени профессора А.И. Казанника. Эта территория стала победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства.

– За последние пять лет мы привели в порядок уже более 300 общественных пространств. Красивых парков и скверов с современными зонами отдыха, уличными тренажерами и детскими площадками стало заметно больше, – отметил Александр Бурков, губернатора Омской области.

Он пояснил, что речь идет не только об областном центре — в регионе преображаются малые города и села. При этом при выборе мест благоустройства и создании дизайн-концепций учитываются прежде всего запросы самих жителей.

 

Ранее редакция сообщала о том, что увеличена господдержка на развитие туризма в Новосибирской области.

Фото с сайта правительства Омской области

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Омская область

Теги : нацпроект Комфортная городская среда благоустройство общественных территорий


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