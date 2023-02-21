Увеличена господдержка на развитие туризма в Новосибирской области

В 2023 году будет увеличено финансирования государственной программы «Развитие туризма в Новосибирской области». Об это сообщает пресс-служба Министерство экономического развития Новосибирской области с ссылкой на министра Льва Решетникова. Средства помогут районам области благоустроить и реконструировать объекты туризма, развить инфраструктуру, приобрести туристское и гостиничное оборудование, обустроить турмаршруты и реализацию проектов цифрового туризма.

— Объем средств, заложенных на реализацию государственной программы Новосибирской области «Развитие туризма в Новосибирской области», в 2023 году будет увеличен до 139,3 млн рублей, — говорится в сообщении пресс-службы. — Конкурсы будут объявлены в ближайшее время.

Как сообщил Минэкономразвития , в госпрограмму «Развитие туризма в Новосибирской области» вносится новое мероприятие — региональный проект «Повышение доступности туристических продуктов». Кроме того, часть средств будет перенаправлено на субсидирование детского отдыха.

Впервые сфера туризма получила поддержку из регионального бюджета в виде муниципальных субсидий и грантов предпринимателям на развитие туризма в 2022 году. Объем средств, заложенных на реализацию государственной программы в 2022 году составил 104,7 млн рублей. Поддержано 22 предпринимательские инициативы на общую сумму 60 млн рублей. Субсидии на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры досуга и отдыха в районах области на общую сумму 20 млн рублей в 2022 году были также выделены 4 муниципальным образованиям: Черепановскому, Карасукскому, Чановскому и Маслянинскому районам.

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