Рекламодателям

С начала спецоперации ГУ МВД зафиксировало в Новосибирске десятки фактов деятельности «деструктивных сил»

  • 24/02/2023, 12:09
Автор:
акции протеста в Новосибирске
В противозаконных мероприятиях приняли участие несколько тысяч человек.

По итогам прошлого года условия работы правоохранительных органов проходили в обстановке, осложнённой рядом внешнеполитических факторов деятельностью недружественных государств и деструктивных политических сил внутри страны. Такой вывод в своём докладе на февральской сессии регионального парламента озвучил начальник управления ГУ МВД по Новосибирской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков.

Представители ряда деструктивных политических сил не оставляли попыток вызвать рост протестных настроений, отмечает начальник управления ГУ МВД. Особая активность проявлялась в начале специальной военной операции и после начала объявления частичной мобилизации в сентябре прошлого года. Всего состоялось 42 протестных и 10 несогласованных акций, в которых приняли участие около трёх тысяч человек. Попытки организации беспорядков пресечены. Контроль за оперативной обстановкой обеспечен.

Напомним, что в прошлом году неприятности с законом из-за попыток организации несанкционированных протестных акций, в том числе против участия России с спецоперации, затронули ряд новосибирских либеральных политиков и поддерживающих их общественных активистов. В частности, были возбуждены уголовные дела в отношении депутатов горсовета от коалиции «Новосибирск-2020» Антона Картавина, блогера Тимура Ханова (в настоящее время проживает за границей), которых суд обязал выплатить несколько миллионов рублей в качестве оплаты работы полицейских в день проведения несанкционированных протестных акций. Пока, как следует из социальных сетей, необходимая сумма ещё не собрана.

Кроме того, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении депутата Хельги Пироговой за неоднозначный пост в адрес российских военнослужащих, размещённый Пироговой с соцсети. Сама подозреваемая покинула Россию летом прошлого года и, по информации прокуратуры Новосибирской области, находится в межгосударственном розыске.

В середине февраля в розыск был объявлен ещё один депутат-коалиционер Сергей Бойко, покинувший с семьёй Россию осенью 2021 года.

 

Ранее редакция сообщала о том, какие задачи в связи с СВО перед органами власти поставил президент РФ Владимира Путин.

Фото со страницы коалиции «Новосибирск-2020» в соцсети

589

Рубрики : Общество Власть Право&Порядок Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Спецоперация на Украине коалиция Новосибирск 2020 Депутаты Заксобрания акции протеста в Новосибирске


Спецоперация на Украине

Защита Донбасса, социальная поддержка и сигналы бизнесу
22/02/23 16:30
Владимир Путин: Аккуратно и последовательно в ходе СВО решать поставленные год назад задачи
21/02/23 19:04
Банки могут не ухудшать оценку качества кредитов военнослужащих до конца 2024 года
16/02/23 15:38
продажа автомобилей

За январь 2023 года россияне купили подержанные машины на 347 млрд рублей

Это на 29% больше, чем в январе досанкционного 2022 года.
Читать статью >>
Паводок в Новосибирске

Городским службам Новосибирска поручили готовиться к паводку

В мэрии утвержден план работ по организации пропуска паводковых вод.
Читать статью >>
послание президента России

Защита Донбасса, социальная поддержка и сигналы бизнесу

Что новосибирские политики услышали из очередного послания президента России Федеральному Собранию.
Читать статью >>
загрязнение малых рек

Психиатрическая больница возместит вред природе

Медучреждение привлечено к административной ответственности за канализационные стоки.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт»

Евгения Бондаренко: С точки зрения налогообложения для бизнеса мы «топим» за осознанность

Предприниматели сами начинают задумываться о том, чтобы платить налоги законно — так в последнее время складываются обстоятельства в экономике России.
Все материалы
Лента новостей

За январь 2023 года россияне купили подержанные машины на 347 млрд рублей

24/02/2023, 13:01

Более 100 общественных пространств планируется благоустроить в Омской области в 2023 году

24/02/2023, 10:21

Городским службам Новосибирска поручили готовиться к паводку

23/02/2023, 16:57

Алтайский край подаст заявку для привлечения федеральных средств на развитие инфраструктуры

23/02/2023, 12:12
Популярное

Россия заняла 52-е место в мировом рейтинге по уровню роста цен в 2022 году

24/02/2023, 10:10

В каких мерах защиты нуждаются российские учителя

23/02/2023, 10:00

Весна в Сибири: какая погода ожидает жителей сибирских регионов весной 2023 года

22/02/2023, 16:54
Новости компаний

Новосибирск занял 12 место в мире по доступности интернета

22/02/2023, 12:53

Около 20 офисов ВТБ будут открыты для клиентов в Новосибирской области в праздничные дни

22/02/2023, 11:26

С начала года сибиряки обналичили в кассах магазинов более 30 млн рублей

22/02/2023, 10:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска