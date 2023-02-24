С начала спецоперации ГУ МВД зафиксировало в Новосибирске десятки фактов деятельности «деструктивных сил»

По итогам прошлого года условия работы правоохранительных органов проходили в обстановке, осложнённой рядом внешнеполитических факторов — деятельностью недружественных государств и деструктивных политических сил внутри страны. Такой вывод в своём докладе на февральской сессии регионального парламента озвучил начальник управления ГУ МВД по Новосибирской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков.

— Представители ряда деструктивных политических сил не оставляли попыток вызвать рост протестных настроений, — отмечает начальник управления ГУ МВД. — Особая активность проявлялась в начале специальной военной операции и после начала объявления частичной мобилизации в сентябре прошлого года. Всего состоялось 42 протестных и 10 несогласованных акций, в которых приняли участие около трёх тысяч человек. Попытки организации беспорядков пресечены. Контроль за оперативной обстановкой обеспечен.

Напомним, что в прошлом году неприятности с законом из-за попыток организации несанкционированных протестных акций, в том числе против участия России с спецоперации, затронули ряд новосибирских либеральных политиков и поддерживающих их общественных активистов. В частности, были возбуждены уголовные дела в отношении депутатов горсовета от коалиции «Новосибирск-2020» Антона Картавина, блогера Тимура Ханова (в настоящее время проживает за границей), которых суд обязал выплатить несколько миллионов рублей в качестве оплаты работы полицейских в день проведения несанкционированных протестных акций. Пока, как следует из социальных сетей, необходимая сумма ещё не собрана.

Кроме того, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении депутата Хельги Пироговой за неоднозначный пост в адрес российских военнослужащих, размещённый Пироговой с соцсети. Сама подозреваемая покинула Россию летом прошлого года и, по информации прокуратуры Новосибирской области, находится в межгосударственном розыске.

В середине февраля в розыск был объявлен ещё один депутат-коалиционер Сергей Бойко, покинувший с семьёй Россию осенью 2021 года.

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