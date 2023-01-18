Более 100 тысяч человек получили квартиры с использованием эскроу-счетов в ВТБ

Объем раскрытых в 2022 году счетов увеличился на 74% по сравнению с прошлым годом и составил 341 млрд рублей. Существенный рост обусловлен тем, что с самого начала работы отрасли по новой схеме ВТБ активно поддерживал проекты с использованием проектного финансирования. Переход рынка на этот механизм происходил плавно, цикл строительства многоквартирных домов составляет 2-3 года, поэтому сейчас начались раскрытия по счетам стартовавших в 2019-20 гг. проектов.

Суммарно банк уже раскрыл более 100 тысяч счетов эскроу на сумму более 550 млрд рублей. Треть счетов приходится на Москву и Московскую область, остальные – на другие регионы России. На данный момент общая площадь финансируемых ВТБ жилищных проектов достигла 15 млн квадратных метров, из них около 10 млн — в регионах страны. Сейчас в ВТБ более 105 тысяч действующих эскроу-счетов с покрытием, которое составляет свыше 750 млрд руб., что на 30% превышает показатель 2021 года.

«В 2022 году строительная отрасль, являющаяся одной из приоритетных для нас, сохранила положительную динамику. В ВТБ количество действующих договоров финансирования жилищного строительства за прошедший год выросло на 50%, сейчас в совокупном портфеле банка более 670 подобных сделок с застройщиками. Объем портфеля на конец 2022 года составляет 1,8 трлн рублей, по сравнению с прошлым годом он вырос на 80%. Наши клиенты не планируют снижать темпы работы, в частности, продление льготной ипотеки простимулирует запуск новых девелоперских проектов. В 2023 году мы ожидаем дальнейший рост портфеля кредитования этого сектора», − отметил Виталий Сергейчук, старший вице-президент ВТБ. «Одной из ключевых задач ВТБ остается поддержка жилищного строительства. По итогам 2022 года сумма кредитных соглашений банка с застройщиками – клиентами среднего и малого бизнеса составила более 400 млрд рублей, что позволяет возвести порядка 10 млн кв. м. жилья. В этом году мы планируем нарастить финансирование отрасли не менее чем на 30%, что должно внести свой вклад в сохранение темпов ввода жилья в регионах России», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

В целом с момента введения механизма эскроу банк заключил более 700 сделок с застройщиками общим объемом почти 2 трлн рублей. За 2022 год заключено более 230 новых кредитных соглашений.

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