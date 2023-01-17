У Новосибирской области появится собственная проектная организация дорожного ремонта

Нарастить свой штат проектировщиков

В региональном правительстве идёт работа по созданию собственной проектной организации, которую предстоит задействовать, прежде всего, по линии дорожного строительства и ремонта. Такая информация была озвучена в ходе заседания комитета Заксобрания области по транспортной, промышленной и информационной политике по итогам рассмотрения доклада Контрольно-счётной палаты о проверке законности использования бюджетных средств на объектах дорожной инфраструктуры.

В низком качестве ремонта дорог во многом виноваты проектировщики Этот вопрос в работе, по результатам его рассмотрения доложу, — заявил глава областного Минтранса Анатолий Костылевский. — У нас будет на эту тему совещание именно по проектной организации. В настоящее время внедрена многоступенчатая система контроля качества и задача в 2023 году — пресекать нарушения по качеству не на стадии приёмки, не на стадии выполнения, а на стадии проектных работ. Рассматривается вопрос создания отдельной проектной группы по линии Минстроя и Минтранса, форма её собственности пока в стадии обсуждения, переговоров.

Одновременно по линии Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) идёт рост штатной численности собственных проектировщиков и геодезистов.

— Часть корректировок сможем делать самостоятельно, — сообщают в ТУАД. — Не будет необходимости отторговывать отдельно работы тех же геодезистов, будем выезжать и работать. У нас прирастёт и отдел контроля качества.

Что не так с проектировкой?

Как следует из информации, озвученной на заседании комитета аудитором Валерием Алёхиным, пока проектные работы остаются одним из наиболее слабых мест в части содержания дорожных объектов.

— Одна из основных причин нарушения сроков работ по контрактам — низкое качество проектно-изыскательских работ и, как следствие проектно-сметной документации, затягивание сроков проектировки проектно-сметных документов в целях приведение в соответствие с выполненными и фактически необходимых к выполнению объёмами работ, — сообщает аудитор.

В настоящее время на рынке действует порядка 48 организаций, которые, заходя на торги на территории Новосибирской области, находятся за её пределами. В то же время, организаций, которые могут качественно выполнять работы по проектной документации, по данным КСП, не более десятка.

У некоторых депутатов появление проектной организации, даже на базе правительства, вызывает настороженность.

— Услышал про свои (Областные. — Ред.) проектно-сметные конторы, — говорит зампредседателя комитета Сергей Титков. — Но КСП указала на муниципальное предприятие «МетроМир», которое техзадание разрабатывало, проекты делало, контроль осуществляло — доосуществляло. Сегодня ещё одна информация пришла по руководителю этой организации. Здесь надо быть аккуратными.

Ещё раз про метро

Помимо проектных пробелов дорожники говорят о таких проблемах, как затягивание сроков работ.

— Проанализировал работу и получил ответы от 15 подрядчиков из 18, — сообщает Валерий Ильенко. — О чём говорят подрядчики? Это затягивание и сдвиги сроков работ.

— Так понимаю, что по станции метро «Спортивная» крайним вы оказались, — заявил Ильенко, обращаясь к начальнику департамента транспорта мэрии Новосибирска Константину Васильеву. — Если не ошибаюсь, там была несвоевременная оплата подрядчикам, задержка и так далее. В акте КСП прописано, что подрядчик, как раз говорит о том, что была умышленная задержка, затягивание оплаты и так далее. Обратите на это внимание. Согласно отчёту КСП, часть материалов передана в следственные органы, там тоже будут делать какие-то выводы.

О затягивании сроков председатель комитета отдельно вспомнил и применительно к многострадальной станции метрополитена «Спортивная».

Напомним, что в настоящее время в связи с отставанием по срокам сдачи «Спортивной» в отношении Константина Васильева возбуждено административное дело, а мэру Новосибирска вынесено представление областной прокуратуры. Как градоначальник сообщал в конце 2022 года, станция фактически готова, дело лишь за рядом бюрократических формальностей.

По информации Контрольно-счётной палаты Новосибирской области, автодорожная сеть Новосибирской области по состоянию на 1 января 2022 года составляет 27,5 тыс км. Из 12 тыс км автодорог, находящихся в государственной собственности, 57% не отвечают нормативным требованиям. Из автодорог местного значения нормативным требованиям не отвечают 44%. Доходы дорожного фонда в 2021 году исполнены в полном объёме – 29,5 млрд руб. (+4,2 млрд к 2020 году). Расходы исполнены в объёме 27,4 млрд руб. (94% к плану). Расходы на объекты государственной дорожной собственности в 2021 году составили 22 млрд. Основная часть ассигнований направлена на региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (6,2 млрд), строительство и реконструкцию автодорог и дорожных сооружений (12 млрд), капитальный ремонт, содержание и иные мероприятия в отношении дорог регионального и межмуниципального значения (5,7 млрд). В 2021 году построено и реконструировано 24 км и отремонтировано 254 км автодорог, объектов государственной собственности. Финансирование мостового перехода через Обь в створе ул. Иподромская за весь период по состоянию на 22 декабря прошлого года составило 28,4 млрд, общее выполнение работ — 18,2 млрд, техническая готовность объекта — 55,4% при плановом значении 78,7%.

Ранее редакция сообщала, что в отношении новосибирских дорожников проведут расследование.