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У Новосибирской области появится собственная проектная организация дорожного ремонта

  • 17/01/2023, 19:17
Автор:
ремонт дорог
Пока проектные работы остаются одним из основных пробелов в ходе реализации дорожно-ремонтных программ.

Нарастить свой штат проектировщиков

В региональном правительстве идёт работа по созданию собственной проектной организации, которую предстоит задействовать, прежде всего, по линии дорожного строительства и ремонта. Такая информация была озвучена в ходе заседания комитета Заксобрания области по транспортной, промышленной и информационной политике по итогам рассмотрения доклада Контрольно-счётной палаты о проверке законности использования бюджетных средств на объектах дорожной инфраструктуры.

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В низком качестве ремонта дорог во многом виноваты проектировщики

Этот вопрос в работе, по результатам его рассмотрения доложу, заявил глава областного Минтранса Анатолий Костылевский. У нас будет на эту тему совещание именно по проектной организации. В настоящее время внедрена многоступенчатая система контроля качества и задача в 2023 году пресекать нарушения по качеству не на стадии приёмки, не на стадии выполнения, а на стадии проектных работ. Рассматривается вопрос создания отдельной проектной группы по линии Минстроя и Минтранса, форма её собственности пока в стадии обсуждения, переговоров.

Одновременно по линии Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) идёт рост штатной численности собственных проектировщиков и геодезистов.

Часть корректировок сможем делать самостоятельно, сообщают в ТУАД. Не будет необходимости отторговывать отдельно работы тех же геодезистов, будем выезжать и работать. У нас прирастёт и отдел контроля качества.

Что не так с проектировкой?

Как следует из информации, озвученной на заседании комитета аудитором Валерием Алёхиным, пока проектные работы остаются одним из наиболее слабых мест в части содержания дорожных объектов.

Одна из основных причин нарушения сроков работ по контрактам низкое качество проектно-изыскательских работ и, как следствие проектно-сметной документации, затягивание сроков проектировки проектно-сметных документов в целях приведение в соответствие с выполненными и фактически необходимых к выполнению объёмами работ, сообщает аудитор.

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В настоящее время на рынке действует порядка 48 организаций, которые, заходя на торги на территории Новосибирской области, находятся за её пределами. В то же время, организаций, которые могут качественно выполнять работы по проектной документации, по данным КСП, не более десятка.

У некоторых депутатов появление проектной организации, даже на базе правительства, вызывает настороженность.

Услышал про свои (Областные.  Ред.) проектно-сметные конторы, говорит зампредседателя комитета Сергей Титков. Но КСП указала на муниципальное предприятие «МетроМир», которое техзадание разрабатывало, проекты делало, контроль осуществляло  доосуществляло. Сегодня ещё одна информация пришла по руководителю этой организации. Здесь надо быть аккуратными.

Ещё раз про метро

Помимо проектных пробелов дорожники говорят о таких проблемах, как затягивание сроков работ.

Проанализировал работу и получил ответы от 15 подрядчиков из 18, сообщает Валерий Ильенко. О чём говорят подрядчики? Это затягивание и сдвиги сроков работ.

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О затягивании сроков председатель комитета отдельно вспомнил и применительно к многострадальной станции метрополитена «Спортивная».

Так понимаю, что по станции метро «Спортивная» крайним вы оказались, заявил Ильенко, обращаясь к начальнику департамента транспорта мэрии Новосибирска Константину Васильеву. Если не ошибаюсь, там была несвоевременная оплата подрядчикам, задержка и так далее. В акте КСП прописано, что подрядчик, как раз говорит о том, что была умышленная задержка, затягивание оплаты и так далее. Обратите на это внимание. Согласно отчёту КСП, часть материалов передана в следственные органы, там тоже будут делать какие-то выводы.

Напомним, что в настоящее время в связи с отставанием по срокам сдачи «Спортивной» в отношении Константина Васильева возбуждено административное дело, а мэру Новосибирска вынесено представление областной прокуратуры. Как градоначальник сообщал в конце 2022 года, станция фактически готова, дело лишь за рядом бюрократических формальностей.

По информации Контрольно-счётной палаты Новосибирской области, автодорожная сеть Новосибирской области по состоянию на 1 января 2022 года составляет 27,5 тыс км. Из 12 тыс км автодорог, находящихся в государственной собственности, 57% не отвечают нормативным требованиям. Из автодорог местного значения нормативным требованиям не отвечают 44%. Доходы дорожного фонда в 2021 году исполнены в полном объёме – 29,5 млрд руб. (+4,2 млрд к 2020 году). Расходы исполнены в объёме 27,4 млрд руб. (94% к плану). Расходы на объекты государственной дорожной собственности в 2021 году составили 22 млрд. Основная часть ассигнований направлена на региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (6,2 млрд), строительство и реконструкцию автодорог и дорожных сооружений (12 млрд), капитальный ремонт, содержание и иные мероприятия в отношении дорог регионального и межмуниципального значения (5,7 млрд). В 2021 году построено и реконструировано 24 км и отремонтировано 254 км автодорог, объектов государственной собственности. Финансирование мостового перехода через Обь в створе ул. Иподромская за весь период по состоянию на 22 декабря прошлого года составило 28,4 млрд, общее выполнение работ 18,2 млрд, техническая готовность объекта 55,4% при плановом значении 78,7%.

 

Ранее редакция сообщала, что в отношении новосибирских дорожников проведут расследование.

Фото Минтранса Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирская область

Теги : ТУАД Ремонт дорог проектная документация


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