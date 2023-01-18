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В Казахстане отменяют «визаран» для россиян и других иностранцев

  • 18/01/2023, 09:55
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В Казахстане отменяют «визаран» для россиян и других иностранцев
Теперь срок пребывания в стране нельзя будет продлить, выехав за границу на короткий срок и вернувшись обратно.

В соответствии с новой редакцией постановления казахстанского правительства, пребывание иностранцев, в том числе граждан Евразийского экономического союза и россиян, на территории страны ограничивается тремя месяцами на протяжении каждого полугодового периода.

Поправка по сути отменяет «визаран», который позволял продлить срок легального пребывания, выехав за границу и тут же вернувшись.

Теперь после выезда из страны иностранец, не имеющий других легальных оснований для нахождения в Казахстане, сможет снова пересечь границу только после истечения календарного периода в 180 дней. То есть въезжать в Казахстан и находиться там до трёх месяцев позволяется не более двух раз в год.

При этом следует отметить, что правило «90/180» не будет касаться тех, кто приехал в Казахстан по визе (для них легальный срок пребывания заканчивается вместе с истечением срока визы), а также тех, кто находится в стране на основании РВП (разрешения на временное проживание – для таких иммигрантов срок пребывания определяется сроком действия РВП, который, в свою очередь, зависит от продолжительности действия трудового контракта).

Постановление вступит в силу 26 января 2023 года.

В СМИ сообщалось, что свыше 200 тысяч россиян уехали в Казахстан в конце сентября — начале октября 2022 года после объявления в РФ частичной мобилизации. Всего, по данным республиканского МВД на конец ноября, в 2022 году в Казахстан въехали 1,66 млн россиян, выехали — 1,64 млн.

Ранее редакция сообщала, что уехавшие россияне спровоцировали панику на рынке жилой недвижимости ОАЭ.

Фото: pixabay.com — GDJ

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Рубрики :

Регионы: Россия Казахстан

Теги : правительство иммигранты визаран


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