Более 100 тысяч детей Новосибирской области отдохнули в оздоровительных лагерях

Вопросы, касающиеся обеспечения безопасности и организации интересного досуга для детей в текущем летнем сезоне, стали ключевой темой обсуждения на заседании межведомственной комиссии в Правительстве региона, состоявшемся 23 июля.

Под председательством заместителя губернатора Константина Хальзова особое внимание было уделено неукоснительному соблюдению всех мер безопасности, включая санитарно-эпидемиологическую защиту и медицинское обслуживание в период проведения летних смен. Замгубернатора подчеркнул необходимость приоритетного подхода к организации оздоровительной кампании для социально уязвимых категорий детей, включая детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также детей из семей участников СВО.

В период с июня по июль отдых для детей был организован в 1015 учреждениях региона, включая загородные, дневные и палаточные лагеря. На территориях всех учреждений реализованы необходимые меры по обеспечению санитарной, пожарной и антитеррористической безопасности. Проведена обработка от клещей, осуществляется контроль качества питьевой воды, лагеря оснащены системами противопожарного оповещения и охраняются сотрудниками ЧОП и штатными сотрудниками. Всего планируется охватить организованными формами отдыха более 123 тысяч детей, включая ребят из социально незащищенных категорий и детей из семей участников СВО. За пределами Новосибирской области, в лагерях «Артек» и «Океан», уже отдохнули 60 детей. Регион принял на отдых 328 детей из ЛНР и 50 детей из ДНР.

В рамках государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения» реализуются мероприятия по временному трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет и их профессиональной ориентации. С начала летнего периода работу на предприятиях ОПК, АПК, в ИТ-компаниях и банковских организациях нашли 7284 подростка.