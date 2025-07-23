Новосибирцы выступили за возврат прежнего пенсионного возраста

В Новосибирске седьмая годовщина пенсионной реформы была отмечена протестной акцией. На площади Пименова, у здания ГПНТБ, состоялся массовый пикет, организованный коммунистами, требующими возврата прежних возрастных рамок выхода на пенсию: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Роман Яковлев, депутат Законодательного собрания и руководитель инициативной группы, созданной в 2018 году для противодействия повышению пенсионного возраста, напомнил о невыполненных обещаниях властей. По его словам, обещанный рост пенсий был нивелирован инфляцией, а продолжительность жизни даже сократилась, вернувшись к показателям до реформы. Яковлев подчеркнул необходимость объединения граждан для возвращения к прежним пенсионным границам и достижения справедливости.
Георгий Андреев, член фракции КПРФ в Горсовете, отметил негативное влияние реформы на институт семьи. По его мнению, из-за необходимости продолжать работать, пожилые люди не могут в полной мере участвовать в воспитании внуков, что, возможно, повлияло на снижение рождаемости.
Оксана Корякина, руководитель областного отделения ВЖС «Надежда России», назвала пенсионную реформу «людоедской», обвинив правительство в обмане старшего поколения. Она подчеркнула, что прежний пенсионный возраст был научно обоснован и позволял пенсионерам помогать своим семьям.
Владимир Карпов, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании, считает, что спустя семь лет повышение пенсионного возраста по-прежнему вызывает резкое неприятие в российском обществе, и единственным способом преодолеть это является возврат к прежним возрастным рамкам выхода на пенсию.
Фото: freepik.com/Автор: freepik
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