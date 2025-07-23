Импорт новых автомобилей в Россию рухнул на 63%

Ввоз новых легковых автомобилей в Россию за первую половину 2025 года упал на 63% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За шесть месяцев в страну привезли 149,3 тысячи новых машин, тогда как годом ранее — 408,5 тысячи.

Основную часть (77%), по сообщению агентства Автостат, поставил Китай. На втором месте по объему импорта оказалась Киргизия с долей в 8%. Следом идут Белоруссия и Южная Корея, которые занимают 4,7% и 4,4% от общего объема соответственно. Замыкает пятерку лидеров Казахстан. На него приходится 2,2%. На долю каждой из остальных стран пришлось менее 1%.

Changan стал лидером по импорту новых машин в марочном рейтинге, обогнав конкурентов. На него приходится 15,8%. За ним следуют Geely (10%), Haval (6,9%), Tank (6,5%) и Toyota (5%). Среди самых популярных моделей в структуре импорта выделяются Changan UNI-S/CS55 Plus, Geely Monjaro, Changan CS35 Plus, Haval M6 и Tank 300.

Автоэксперт и экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев сообщил, что по итогам первой половины 2025 года парк легковушек в России достиг 46,56 млн единиц. По сравнению с декабрем 2024 года количество зарегистрированных машин увеличилось на 1,28%, подчеркнул аналитик.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума повысила госпошлины для автовладельцев с 1 сентября. Этим же законопроектом установлены новые пошлины для иностранных граждан.