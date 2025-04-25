Более 1000 организаций готовы к летнему отдыху детей в Новосибирской области

Летняя оздоровительная кампания традиционно начинается с первого дня лета. В 2024 году для приема детей подготовлены 1015 организаций, предлагающих летний отдых и оздоровление.

Как сообщила Евгения Марущак, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области, на пресс-конференции 25 апреля, регион активно готовится к летней оздоровительной кампании. Организации, занимающиеся детским отдыхом, составляют графики смен, заключают соглашения на обработку территорий от клещей и закупку продуктов питания. Происходит формирование штата сотрудников, привлекаются квалифицированные специалисты, ведется обучение вожатых и отбор медицинского персонала. Особое внимание уделяется обеспечению антитеррористической безопасности.

В период летней кампании планируется работа 1015 организаций, в том числе 56 стационарных загородных лагерей, 11 палаточных лагерей и 948 лагерей дневного пребывания. Помимо традиционных смен, проводятся тематические: патриотические, театральные, художественные, краеведческие, туристические, экологические, спортивные и технические. Ожидается, что в этом году в таких сменах примут участие более 7 тысяч детей, что почти вдвое превышает показатель прошлого года.

Приоритет отдается детям участников СВО, детям с инвалидностью и ОВЗ, а также детям сотрудников ОПК. Новосибирская область также примет детей из ДНР и ЛНР в своих лагерях.

Запланированы поездки детей во Всероссийские детские центры «Орленок», «Океан», «Смена» и МДЦ «Артек». Бесплатные путевки предоставляются детям, показавшим успехи в учебе и общественной деятельности, победителям олимпиад, конкурсов и соревнований. Подробная информация о программах доступна на официальных сайтах центров.

Заявление на путевку в лагерь можно подать через портал госуслуг, а получить путевку — в центрах социальной поддержки населения по месту жительства. Родителям рекомендуется убедиться в наличии организации в реестре лагерей, что гарантирует безопасный и качественный отдых для ребенка.