Директора искитимской теплоснабжающей организации отправили в СИЗО

Сергея Дериглазова, директора компании «Прогресс», обвиняют в коммерческом подкупе. «Прогресс» отвечает за теплоснабжение жилых домов и больницы в Искитиме, а также занимается вывозом мусора в городе. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов Управления ФСБ по Новосибирской области.

Прокуратура региона отметила, что постановлением Центрального районного суда Новосибирска подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 24 июня 2025 года.

— Руководитель коммерческой организации получил свыше 700 тыс. рублей в качестве коммерческого подкупа от директора общества с ограниченной ответственностью за подписание фиктивного договора на оказание услуг по хранению и утилизации твердых бытовых отходов в процессе реализации национального проекта «Экология», — говорится в прокуратуре Новосибирской области.

ООО «Прогресс» находится в Новосибирске. Компания занимается поставками горячей воды и теплоэнергии. В её ведении четыре котельные, которые обеспечивают теплом микрорайоны Искитима Шипуново, Ложок и Индустриальный, а также Центральную городскую больницу. Выручка компании за прошлый год увеличилась на 16% и достигла 233,6 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 4,2 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Новосибирской области по материалам УФСБ России возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Искитимского района.